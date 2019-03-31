İmamoğlu'ndan ikinci açıklama: Anadolu Ajansı'nı ahlaka davet ediyorum

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, bir açıklama daha yaptı.

İmamoğlu saat 21.00'de bir açıklama daha yaptı.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Hepinizi huzurunda yaptığım açıklamanın teyidi için yeniden karşınızdayım. Son verimiz yüzde 36,5 bizim veri tabanımızda 52,2'si Ekrem İmamoğlu.

Dediğim gibi dengeli bir şekilde devam ediyor. Diğer yerde ise yüzde 2'ye düştü. Benim açıklamamdan sonra veri girişi azaldı. Yüzde 16 civarında henüz açılmamış sandık var. Manipülasyon var.

YSK'yi göreve çağırıyorum. AA'yı ahlaklı bir duruşa davet ediyorum. Hepimizin paraları ile maaşını alan AA'yı süreci manipüle etmemeye tekrar tekrar davet ediyorum. Sandık görevlileri, hukukçular, vekiller, sorumlular yerini terk etmeyin. Hak yemedim, yemem, hakkımı da yedirmem."

20.30'DA BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İmamoğlu, 20.30'da yaptığı açıklamada, "Şu anda CHP adayı olarak oyum yüzde 53.2, rakibimizin de oyu yüzde 441" demişti.