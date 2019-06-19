İmamoğlu’ndan Erdoğan’a 'Sisi' yanıtı

Erdoğan’ın ‘Pazar günü Sisi’yi mi seçeceğiz, Binali Yıldırım’ı mı’ sözlerine yanıt veren Ekrem İmamoğlu ‘Milletimiz ismimi çok iyi biliyor, çok da sevdi’ dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 23 Haziran’daki seçim için “Pazar günü Sisi’yi mi seçeceğiz, Binali Yıldırım’ı mı” sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan’ın kendisi için yaptığı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi benzetmesiyle ilgili bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan İmamoğlu “Çok ilgilenilecek bir söz değil. Benim adım Ekrem İmamoğlu. İstanbul’da aday olarak Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ve Necdet Gökçınar var. Keşke Cumhurbaşkanı sahada olmasa da Türkiye’nin sorunlarıyla ilgilense. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor, çok da sevdi” dedi.



'23 HAZİRAN’A KADAR TELEVİZYONA ÇIKMAYACAĞIM'

Üsküdar’da yaptığı seçim çalışmaları sırasında ise İmamoğlu 23 Haziran’a kadar televizyona çıkmayacağını açıkladı.

İmamoğlu ''Mümkünse, Pazar günü akşamına kadar televizyon falan da izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten TV'lere. İzlemeye de gerek yok zaten 4-5 gün. Şundan dolayı. Çok kötü cümleler kuruyorlar. Komik duruma düşenler var, görüyorum. Onun için sizlere tavsiyem, kalan 4 gün içerisinde çalışalım'' dedi.