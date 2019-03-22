İmamoğlu'ndan 'Erdoğan görevi verir mi' sorusuna yanıt

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün seçimi kazanması durumunda 16 milyonla birlikte miting yapacağını dile getirdi. İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı görevi verir mi diye düşünmüyorum. Bayıla bayıla verecek" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, kazandığı taktirde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkaı Tayyip Erdoğan'ın görevi kendisine verip vermeyeceğine ilişkin olarak, "Bayıla bayıla verecek. Mazbatamı alıp 16 milyon insan ile miting yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, Ülke TV'de katıldığı ve sık sık sözünün kesildiği programla ilgili de, "Beni kesen yayıncının ne hale geldiğini biliyorsun. Ben öncelikle her kesime pozitif konuşan iş yapmaz, siyaset işi sahada polemik ister söylemleri ile karşılaştım. Yüzümüz halka dönük. Rakip kim diye uğraşmam. O kadar dolu dolu programımız var ki. Uzmanlarla toplantı yapacaksınız, halka anlatacaksınız.Kendimi ifade ettim ve sorumluluğumu ifade ettim. Sözüm neyse özüm de o. Belediye başkanlığını vatandaşın kalbini kırmak için yapmıyorum" dedi.

'BAYILA BAYILA VERECEK'

İmamoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "O akşam kazandığımızı gururla anons edeceğiz. Bana oy vermeyenler de gurur duyacak. Ne yazık ki biz savunmadayız. Sayın Cumhurbaşkanı görevi verir mi diye düşünmüyorum. Bayıla bayıla verecek. Mazbatamı alıp 16 milyon insan ile miting yapacağım. Benim bir tavsiyem daha var iktidar partisine. Biz İstanbul’u yönetelim, ekonomi çok kötü 2023’e kadar vaktiniz var, hizmet yarışına girelim. Siyasete kalite gelsin. Halk TV izlemiyordur, bunu iletsinler kendisine"