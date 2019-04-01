İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye teşekkür, Erdoğan'ın açıklamasına takdir

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada AKP'nin geçersiz oylarla ilgili açıklamalarına yanıt verdi, Bahçeli ve Erdoğan dahil birçok kişiye teşekkür etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada AKP'nin geçersiz oy açıklamasına yanıt verdi.

İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü "1 oyla bile seçim kazanılır" açıklamasına teşekkür etti.

İmamoğlu, Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasında söylediği gibi 2023'e kadar süren bir süreç olduğunu belirterek "Türkiye'nin bu gündeme odaklanması ve süreci bu şekilde yönetmesi Türkiye'nin lehine olacaktır. Açıklamanın bu kısmını şahsım adına takdirle karşılıyorum" dedi.

30 saattir uyumadığını söyleyen İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

YSK'YE TEŞEKKÜR

"Biz CHP merkezi sistem içinde oluşturduğumuz veri tabanıyla takipte kaldık. Islak imzalı tutanaklarımızın tamamı elimizdedir. Tutanakların elimizde olmasıyla birlikte rakibimizle bizim aramızdaki fark 25 bin 158'dir.

Bizim için önemli olan YSK'nın bir ara açıklama yaparak verileri paylaşması demokrasimiz adına, yüreklere su serpmesi adına değerliydi. YSK'ya yürekten teşekkür ediyorum.

'FARK 25 BİN 158'

YSK'nın son girişi ile birilkte 16 sandık kalmıştır. 4 milyon 168 bin 156 bize verilen oydur. Rakibimizle aramızdaki fark 25 bin 158'dir.

Elbetteki YSK da bize ıslak imzalı tutanakların sonucunu gösteriyor. Sonucun bu kadar yakın olması bizim sağlam bir veritabanına sahip olduğumuzun göstergesi. Bu bağlamda Genel Merkez'de bu görevi yürütenler olmak üzere süreçte rol alan herkese teşekkür ediyorum.

GEÇERSİZ OYLAR AÇIKLAMASI

Geçersiz oylar üzerinden AK Parti'nin açıklaması oldu. 290 bin geçersiz oydan bahsedilmektedir. Yüzde 3 civarında bir geçersiz oy vardır, bu her seçimde görülen geçersiz oy oranıdır. Bununla ilgili işlemden bahsedilmektedir. 2014 yerel seçimlerindeki geçersiz oy sayısı 422 bindir. Dolayısıyla şu an yüzde 3'ün biraz üzerinde olan geçersiz oy oranı 2014'te çok daha yüksektir.

'ERDOĞAN'IN DÜN SÖYLEDİĞİ GİBİ 2023'E KADAR BİR SÜREÇ VAR'

Burada bizim talebimiz sürecin bir an evvel tamamlanmasıdır. Bugün burada bizi dünya takip ediyor. Türkiye'mizin hem ulusal, hem de ulusları platformlarda gündem olan birçok konusu vardır. Sayın Erdoğan'ın dün söylediği gibi 2018 Haziran ile alınan yetkiyle birlikte 2023'e kadar süren bir süreç vardır. Türkiye'nin bu gündemine odaklanması Türkiye'nin lehine olacaktır. Bu açıklamayı kendileri yapmıştır, biz de bu açıklamayı şahsım adına takdirle karşıladığımı da belirtmek isterim.

Biz de bir an önce hizmete başlamak istiyoruz. İstanbul'un ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak üzere bütün kurumlarla işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye bir an önce normalleşsin.

Bu şehrin çocukları, kadınları, maneviyatı, doğası var, her şeyi var. Bir an önce bu sürecin başlamasını desteklemesini bekliyorum.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Sayın Bahçeli'nin de "1 oyla bile seçim kazanılır" açıklaması da bugünkü gündemle örtüşmektedir. Bahçeli'nin açıklamasını takdirle karşılıyor ve kendisine teşekkür ediyorum. Biz sayın Bahçeli'nin açıklamasının 26 bin katıyla bu sürece hazırız.

MİLLET İTTİFAKINA TEŞEKKÜR

Elbette sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu'na partimin tüm organlarına, ittifak partimiz İyi Parti'nin genel başkanı Akşener'e, İyi Parti'nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum.

'AKP, SP ve HDP'Lİ SEÇMEN DE BANA OY VERDİ'

Elbette İstanbul seçmenine de özel olarak teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki bana AKP'li seçmen de Saadet Partili seçmen de HDP'li seçmen de bana oy vermiştir. Ben o sandığın içine bana veya değil atılan tüm oylar için teşekkür ediyorum.

'SÜREÇ ARTIK TOPARLANMIŞTIR'

Şu ana kadar yaptığımız bir kriz yönetimi değildir. Sürecin en sağlıklı şekilde tamamlanması için ülkemizi düşünerek sükunetle, en ufak bir aşırılığa kaçmaksızın bir ortamın yönetilmesini başardığımızı düşünüyorum.

Bu da beni mutlu etmektedir. Bu mutluluğuma katkı sunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Günün sonunda aileme teşekkür ediyorum. Hep yanımda oldular elbette Beylikdüzülü hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu süreç artık toparlanmıştır.

İstanbul'un sonucu olgunlaşmıştır şu an itibariyle AA verisinde de nihayet İstanbul kırmızı renge boyanmıştır.

'BÜYÜK HATALAR YAPILMADI'

Çok çok büyük, telafisi olmayan hatalar yapılmamıştır, hatalardan dönmek de önemlidir.

Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de teşekkür ediyorum. Bütün sonuçların olgunlaşmasıyla birlikte, toplumumuzun tüm inançlarına, kökenlerine, etnik kökenlerine saygı duyan ve yaşatan bir kişi olacağımın sözünü veriyorum. Ayrışarak bir bütün olamayız. Bu şehirde çağdaş bir yürüyüşün hizmetkarı olacağımı tüm İstanbullularla paylaşıyorum.

Sonuçların netleşmesiyle bugün ve yarın programımı sizlerle paylaşacağımı bildirmek istiyorum.

Kürt hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımızla çok yakın bir bağım var, İstanbul'da yaşayan herkesle yakınlığım eşittir. Bu süreçte daha yakın, daha samimi anlarımız olacaktır. Açılmış hangi yaralar varsa, her inanç grubu, her kökenle ayrı ayrı görüşeceğiz, demokratik bir süreç yaşatacağız, hiç kuşku duymasınlar.

İstanbul'u kazanmanın 16 milyonun gönlünü kazanmak olarak tanımlıyorum.

'SUÇ DUYURUSU SÖZLÜYDÜ, KUCAKLAŞIP HASBIHAL EDERİZ'

(AKP'nin afişleri hakkında) Sözlü suç duyurusunda bulunduk, karşılık bulmak beni memnun etti. Kucaklaşırız, hasbıhal ederiz, kendilerini düzeltirlerse daha da iyi oluruz. AA'nın bilgileri vermesini istiyorum. Bu sadece AA için değil, tüm kuruluşlar için geçerli. Sadece benim değil, herkesin sözü eksiksiz çıksın. AA'nın da bizim vergilerimizden pay alarak hizmet verdiği için ayrıca bir sorumluluğu var."

'BİNALİ YILDIRIM NAZİK BİR İNSAN'

Binali Yıldırım'ın kendisini arayıp aramadığının sorulması üzerine İmamoğlu "Rakibim nazik bir insan, devlet nezaketini bilen bir insan. En nezaketli bir şekilde, kendisinin planlayacağı bir şekilde, en yakın zamanda arar diye bekliyorum" dedi.