İmamoğlu: YSK ve kendi verilerimize göre kazandık, İBB pankartları hakkında suç duyurusunda bulunacağız

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin 10. kez açıklama yaptı. 28 bin 27 farkla İstanbul'da kazandıklarını belirten İmamoğlu, İBB tarafından geceyarısı asılan pankartlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin 10. kez açıklama yaptı. Sabah 07.00 civarında yaptığı açıklamada İmamoğlu İstanbul'da İBB eliyle AKP'lilerin manipülasyonuna dikkat çekti, geceyarısı İBB tarafından asılan 'Gönül belediyeciliği kazandı. Teşekkürler İstanbul' yazılı pankartlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Son verileri paylaşan İmamoğlu "Biz tabii mesaimize devam ediyoruz. Verilerimizi tek tek girdik. Hem YSK sayfasından size bilgi vereceğim. Halihazırda AA'nın hiçbir hareketi yok. Tekrar duyuruyorum Anadolu Ajansı görevini yapmamıştır. Birazdan verileri paylaşacağım ama İstanbul'un caddelerine, sokaklarına manipülatif pankartlar asılmakta. Yetkisiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu afişleri asmaktadır. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

İmamoğlu "Ben basın kuruluşlarına AA'nın verilerini takip etmeyi bırakmalarını öneriyorum. Şu anda hala başka bir siyasi parti kazanmış gibi bir harita var. Bu İstanbul halkını üzüyor, bu bizi üzüyor. Bu 16 milyon insanın adalet, vicdan duygularına dönük bir ifadedir. Sadece bir sandık tutanağı ile ilgili sıkıntı var. Buna göre bizim sistemimizde 4 milyon 169 bin 206 oy, sayın Yıldırım'ın ise 4 milyon 141 bin 179'dur" dedi.

YSK VERİLERİ BİZİM OYLARIMIZI TEYİT ETMEK ÜZERE

İmamoğlu "YSK verilerine göre ise şahsıma 4 milyon 136 bin 647, Yıldırım'a ise 4 milyon 109 bin 209'dur. YSK'da açılmayan sandık sayısı 250 civarıdır. Bu sandıklar genelde bizim oy potansiyelimizin yüksek olduğu bölgeledirdir. YSK da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir."

İmamoğlu "Son olarak İBB'nin muhtelif yerlerde astığı afişlerde sayın Binali Yıldırım'ın ismi ve fotoğrafları yer almaktadır. Ben kendilerini buradan uyarıyorum, sürece müdahale etmelerini öneriyorum. Ben olsam böyle bir sürece asla izin vermezdim" dedi.

Twitter'dan da açıklamalarını paylaşan İmamoğlu "Hem Yüksek Seçim Kurulu hem kendi verilerimize göre seçimi kazanmış durumdayız. Gereken tüm işlemleri yapmaları için yetkilileri göreve çağırıyorum" dedi.

İmamoğlu İBB tarafından geceyarısı asılan pankartların fotoğraflarını da paylaşarak "Binali Yıldırım Bey'e kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum" dedi.