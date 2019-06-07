İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği kanal ve saat pazartesi belli olacak

AKP tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım ile CHP'li İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun birlikte TRT'de yayınlanacak bir programa katılacağı ileri sürüldü. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.

YSK kararı ile hukuksuzca iptal edilen, 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul yerel seçimlerinden önce AKP İBB adayı Yıldırım ile CHP adayı İmamoğlu'nun televizyon ekranlarında karşı karşıya geleceği kanal belli oldu. İddialara göre buluşma TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.

Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için "Kesin olacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel