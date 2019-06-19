İmamoğlu TRT Haber’de konuştu: Erdoğan’ı İBB’de ağırlayacağım

TRT Haber'e konuk olan İmamoğlu TRT’nin kendisine ayırdığı süreyi eleştirerek ‘Burası benim bunu bilin. Burası 82 milyonun’ dedi. Ülkenin ‘uzlaşmaya’ ihtiyacı olduğunu savunan İmamoğlu, yaşanan tartışmalar için 'Ben seçildikten sonra bunların hepsi unutulacak’ dedi ve Erdoğan’ı İBB’de ağırlayacağını söyledi.

23 Haziran’da tekrarlanacak İBB seçimlerinde CHP’nin adayı olan Ekrem İmamoğlu, TRT Haber canlı yayınında Fatih Er ve Şebnem Bursalı’nın sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin "uzlaşma ve kucaklaşmaya ihtiyacı olduğu" iddiasını yineleyen İmamoğlu, seçildikten sonra kendisiyle ilgili tartışmaların unutulacağını söyledi ve Erdoğan'ı İBB'de ağırlayacağını dile getirdi.

TRT’nin kendisine ayırdığı süreyi de eleştiren İmamoğlu “Burası benim. Burası 82 milyon insanın” dedi.

İmamoğlu “Bugün çok soru sordular bana hiçbirine cevap vermedim onu söyleyeyim. Dedim ki ‘TRT’den izleyin’, kanallar kızdı. Muhtemelen birkaç kanal kaçtı maçtı diye bir kaç tane haber bile yapmıştırlar. Dedim ki ‘Uzun zamandır TRT bizi çağırmıyordu. Onlar beni düşünmüyor ama ben onların yayıncılığını düşüneceğim. Soruları orada cevap vereceğim’ dedim” diye konuştu.

‘KARADENİZ GEZİSİNİ SANİYELERLE, ORDU VİP KISMINI DAKİKALARLA GÖSTERDİNİZ’

Ordu Valisi’ne hakaret edip etmediğine yönelik soruya “Etmedim” diye yanıt veren İmamoğlu şunları söyledi:

“Sizin ekranlarınız bizim Karadeniz gezimizi saniyelerle gösterdi. Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz TRT'de? Ekrem İmamoğlu'nu bu sefer özellikle çağırdınız. Ben İstanbul'un en iddialı adayıydım, beni niye çağırmadınız? Burası benim, 82 milyon insanın. Buranın idari anlayışını görevini ben anlamam, ama burası benim, 82 milyondan bir insanım. Ben miting yapmadım Karadeniz'de. 1,5 gün kaldım orada. Yüz binlerce insan 21 noktada beni ağırladı. Saniyelerle gösterdiniz ama bu kısmı dakikalarca... Beni niye çıkarmadınız? İmamoğlu'nu niye çağırmadınız?”

KÜÇÜKKAYA İLE GÖRÜŞME

Binali Yıldırım'la birlikte katıldığı ortak canlı yayın öncesinde İsmail Küçükkaya ile görüştüğünü doğrulayan İmamoğlu, konunun gündeme getirilmesi için "Herhalde fırça yediler, bahane arayışındalar" dedi.

İmamoğlu görüşmeyle ilgili şunları kaydetti:

“15 dakika falan sürdü. Ama 2-3 dakika konuşmuşuzdur çünkü ben buhar alıyordum o sırada. İstanbul’da Taksim’de bir otelde görüştük. O gün proje tanıtımım vardı. 2-3 dakika görüştük. Bir talebiniz var mı dedi. Dedim yok istediğinizi sorabilirsiniz. 17 yıl bu süreçten kaçanlar artık o masadan kaçamayacaklar. Ben bu süreçte özellikle söyledim, burası bir Kırkpınar Meydanı değil. Süreç de gerçekten kötü bir tecrübe ortaya koyunca da bahane arıyorlar. Herhalde fırça yediler, bahane arayışındalar. Sn. Yıldırım beni ve eşimi çaya davet etti. Ben seçim günü de dahil istediği gün çağırdığı gün giderim. Küçükkaya beni arayıp sizinle görüşeceğim deseydi kabul etmezdim. Sizinle görüştükten sonra Yıldırım’la da görüşeceğim dediği için kabul ettim."

İSRAF AFİŞLERİ

İmamoğlu İBB'de israf yapıldığını belirterek “İBB iyi çalışıyor. Hâlâ israf yapıyorlar. İddialarımız var, rakibimizin de var. Vali Bey şu an vekil orada. Sn. Vali Bey bütün bilboardlara israf yapmadığınıza dair afişleri siz mi astırdınız? Birkaç milyon tutar o. İBB çalışanlarına hiçbir sözüm yok. Ama oradaki bir avuç insan işine baksın” dedi.

‘ERDOĞAN’I İBB’DE AĞIRLAYACAĞIM’

“Bu ülkenin uzlaşmaya, barışmaya, buluşmaya ihtiyacı var” diyen İmamoğlu şunları kaydetti:

“Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı'na muhtar bile olamaz dediler. Bu milletin iradesi onu belediye başkanı da yaptı, cumhurbaşkanı da. Benimle ilgili kim bilir neler söylenecek biliyorum. Ben seçildikten sonra bunların hepsi unutulacak. Bu saldırılar bizim göreve hazır olduğumuzu hazmedemeyenlerin saldırılarıdır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı Beştepe'de ziyaret ettim, keyifli bir sohbet yaptık. Onu İBB'de de ağırlayacağım.”