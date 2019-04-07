İmamoğlu son veriyi açıkladı: Fark 16 bin 380

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'un yeni belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu açıklamada bulundu. Ekrem İmamoğlu "Geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Aramızdaki fark 16 bin 380. Bütün oyların sayılması 238 gün sürecek" dedi.

Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 1 haftadır süren seçim sonuçlarıyla alakalı itirazlara ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "Şu an itibariyle son veriye göre, geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Aramızdaki fark 16 bin 380'dir" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başlıkları şöyle: Tabii ki farklı mecralardan, özellikle televizyon başından bizi izleyen bütün vatandaşlarıma İstanbul'un 16 milyon vatansever vatandaşıma ve Türkiye'mizi 82 milyon vatansever vatandaşımıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.

Her mecradan erişilebiliyor muyuz bilmiyorum. Bizi naklen aktaran ya da aktarmayan, ya da naklen aktarırken birkaç dakika sonra kesecek olan hangi kurum varsa bundan sonra o kurumları da duyuracağımı buradan belirtmek istiyorum.

Bu uyarıları yaparken Anadolu Ajansı'nı tenzih ettiğimi belirtmek istiyorum. Onu uyarma hakkımı bile kullanmıyorum.

İyi bir öğrenci oldum hala da iyi bir öğrenciyim. Bugün bu karakterimin oluşmasında bana katkı sunan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum.

Veri verme konusu hassas bir konudur. Şu an itibariyle son veriye göre, geçersiz oyların yaklaşık 330 bine yakın geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda.

Yüzde 78'i sayılmaz pozisyonuyla aramızdaki fark 16 bin 380'dir.

Veriler demişken hesap makinamı yanıma aldım hata yapmamak için. 330 bin geçersiz oy, yüzde 80'i sayılmış kabul edelim. 264 bin oy sayılmış durumda. Bugün 7. gün. Günde sayılan oy sayısı 37 bin 714. Bütün oyların sayılması halinde, 238 gün sürecekmiş.. Çok da değilmiş. 7-8 kat sayım memurları arttırılırsa 150-160 gün civarında bu sürecin tamamlanma ihtimali var.