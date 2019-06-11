İmamoğlu: Seçim yapa yapa bizi İstanbul'a belediye başkanı yaptılar

CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşayan Vanlılarla yaptığı seçim buluşmasında, 'Seçim yapa yapa, hızlandıra hızlandıra bizi İstanbul'a belediye başkanı yaptılar' dedi.

CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Taksim'de düzenlediği basın toplantısının ardından Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ne geçerek, ilçede yaşayan Vanlılar'la buluştu.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, ''2 yıl üst üste Van seyahati yapacaktık, ikisinde de önümüze seçim koydular. Birisi referandumdu, diğeri cumhurbaşkanlığı seçimiydi. 2 tane erken seçim, bizi bu seyahatten alıkoydu. Seçim yapa yapa, hızlandıra hızlandıra bizi İstanbul'a belediye başkanı yaptılar'' dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

'ÜRETTİKLERİ HİÇBİR ŞEYİN GEÇERLİ OLMADIĞINI KENDİLERİ DE SÖYLEDİ'

2 yıl üst üste Van seyahati yapacaktık, ikisinde de önümüze seçim koydular. Birisi referandumdu, diğeri cumhurbaşkanlığı seçimiydi. 2 tane erken seçim, bizi bu seyahatten alıkoydu. Seçim yapa yapa, hızlandıra hızlandıra bizi İstanbul'a belediye başkanı yaptılar. Şimdi, 31 Mart'taki bu ilk seçimde bir sürü alavere dalavere ürettiler. Ürettikleri hiçbir şeyin geçerli olmadığını kendileri de söylediler.

'HERKES AYNAYA BAKSIN'

Siyaseten birileri, tercihini oy olarak diğer tarafa veriyor olabilir. İnanın hiçbir önemi ve kıymeti yok. Biz, vatandaşlarımıza asla cephe almıyoruz. Vatandaşlarımız, oy tercihlerini değiştirmeyebilir ama bizim derdimiz o bir avuç insanla. Bizim insanlarımızı bölmeye, parçalamaya çalıştılar. Oy verenler, vermeyenler dediler. Vermeyenlere, 'terörist' dediler. Pazarcılara 'terörist' dediler. Sonra, baktılar böyle olmuyor, başka türlü konuşmaya başladılar. O gün de aldırış etmedik, kıymet vermedik. Bugün de aldırış etmiyoruz, kıymet vermiyoruz. Diyoruz ki, 'Kötü söz, sahibine aittir.' Hepsi, aynaya baksın.