İmamoğlu: Seçim sonucu yarın bağlanacak

Ekrem İmamoğlu Bakırköy'de yaptığı konuşmada yarın sayım işinin biteceğini belirterek 'Bu seçimin sonucu yarın bağlanacak' dedi. İmamoğlu İstanbulluları mazbatayı aldığında Saraçhane'de buluşmaya çağırdı.

Hâlâ resmileşmeyen sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, bu akşam Bakırköy'de halka hitap etti.

Yüksek Seçim Kurulu'na, CHP'nin Maltepe'de yeniden sayımla ilgili itirazını kabul ettiği için teşekkür eden İmamoğlu "Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte kararını en hızlı şekilde vererek demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize hizmet etmelidir. Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyoruz. Tarihi sorumluluğunu sadece ve sadece hatırlatıyoruz" dedi.

İmamoğlu halen Maltepe'de süren oy sayımıyla ilgili "Yarın sayım işi biter. Bu seçimin sonucu yarın bağlanacak" dedi.

İstanbullulara seslenen İmamoğlu “Çok yakın zamanda, görev bize teslim edildiğinde hep birlikte Saraçhane’de buluşuyor muyuz?” ifadelerini kullandı.