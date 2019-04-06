İmamoğlu, sayımdaki son durumu açıkladı

İstanbul'da geçersiz oyların sayımının yüzde 57,5'inin tamamlandığı açıklaması yapan Ekrem İmamoğlu son verilere göre Binali Yıldırım ile arasındaki farkı açıkladı.
Cumartesi, 06 Nisan 2019 17:32

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu geçersiz oyların sayımıyla ilgili son verileri açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu "İstanbul'daki geçersiz oyların %57.5'inin sayımı bitti. Son durum aşağıdaki gibidir" dedi. İmamoğlu paylaştığı görselde son YSK verilerine göre AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile arasındaki farkın 17 bin 719 olduğunu açıkladı.

 