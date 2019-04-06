İmamoğlu, sayımdaki son durumu açıkladı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu geçersiz oyların sayımıyla ilgili son verileri açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu "İstanbul'daki geçersiz oyların %57.5'inin sayımı bitti. Son durum aşağıdaki gibidir" dedi. İmamoğlu paylaştığı görselde son YSK verilerine göre AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile arasındaki farkın 17 bin 719 olduğunu açıkladı.
İstanbul'daki geçersiz oyların %57.5'inin sayımı bitti. Son durum aşağıdaki gibidir; pic.twitter.com/WeI0mc00PD
— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 6 Nisan 2019