İmamoğlu oy oranını açıkladı...

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sandıkların yüzde 98'inin açıldığı saat 23.30'de bir açıklama daha yaptı. İmamoğlu, 'Islak imzalı tutanaklara göre bizim oyumuz yüzde 50.51, rakibimizin Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 46.50'dir' dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sandıkların yüzde 98'inin açıldığı saat 23.30'de bir açıklama daha yaptı. İmamoğlu şunları söyledi: Şu an ikazımı tekrar yapıyorum. En sağlıklı şekilde tutanakların kayda girilmesini sağlamanız gerekmektedir. Sürece hassasiyetle kontrol mekanizması gibi görevimize davet ediyorum. On binlerce yol arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sandıklarınızdaki görevlerinize, gülümseyerek görevli insanlara oradaki pozisyonlarını dikkatle korumalarını istiyorum.

Biz ıslak imzalı tutanaklardan giriş yapıyoruz. Giriş yapmaya devam ediyoruz. Manipulasyona müsade etmedik, etmeyeceğiz.

Islak imzalı tutanaklara göre bizim oyumuz yüzde 50.51, rakibimizin Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 46.50'dir.