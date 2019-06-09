İmamoğlu: Koç Holding itham altında

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Havalimanı'nda yaşanan 'VIP krizi'ne ilişkin olarak da 'Sayın vali bize tuzak kurmuştur. Güzel ortamı gölgelemeye çalışmıştır' dedi. İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini hedef aldığı uçak konusu ile ilgili olarak uçağı kiraladıklarını, Türkiye'nin önde gelen kuruluşunu itham altında bırakmanın doğru olmadığını savundu.

CHP İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bir basın açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım ile ortak canlı yayına çıkmasının planlamasını Engin Altay ile Mahir Ünal'ın yaptığını belirterek, bu konunun 17 yıl sonra tartışmaya açılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Karadeniz ziyaretinde yaşananlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da binlerce insana hizmet ettim. Sadece bayramlaşma dediğimiz bir buluşmada böylesi bir kalabalığın yaşanmadığı bir olayı yaşamak gurur verici bir şey, muazzam bir duygu. Ben bütün Karadenizli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

KOÇ HOLDİNG İÇİN: UÇAĞI KİRALADIK, TÜRKİYE'NİN EN ÖNDEKİ KURULUŞU İTHAM ALTINDA

İmamoğlu, Koç Holding'in kendisine tahsis ettiği uçakla ilgili olarak ise şu sözleri söyledi:

"Bir kiralama konusunda yapılan bir takım işlemlerle, biz kimseden uçak almış kimse değiliz. Türkiye'nin en öndeki kuruluşunu itham altında, iftira atmak çok ayıptır, yazıktır, günahtır. Kritik olan, bizim kiraladığımız özel uçakla ilgili yalan konuşulması değil. Benim 3 çocuğum ve eşimle ilgili yapmış olduğum tatilin, nereye gittiğime ilişkin takibe çalışan Sayın İçişleri Bakanı'nı kınıyorum. Benim özel alanımı hiçkimse deşifre etme hakkına sahip değildir. Uçak bizi Dalaman'a bırakmıştır. Bu sabaha karşı Sabiha Gökçen'e iniş yaptım. O fotoğrafları zaten göstermek istemiyorum. Birilerinin bizi tehdit edecek sözlerle ifadeler kullanmasını... Sayın Bakan açıklamalarıyla nereye varmak istemektedir? Sayın Bakan'ın bu süreçte yarattığı ve yaşattığı iftiralar ve yalanlar, terör örgütü ile yan yana anma isteği... Kim yalan ve iftira atıyorsa o insanın önce aynaya bakması lazım. İstanbullu hemşehrilerimiz 23 Haziran'da öyle bir cevap verecektir ki...''

'VALİ BİZE TUZAK KURMUŞTUR'

İmamoğlu, Ordu Havalimanı'nda yaşanan 'VIP krizi'ne ilişkin olarak da şunları söyledi:

VIP kapısının önünde ne olup bittiğinden haberdar değildim. Ben vatandaşlarımızla fotoğraf çekiniyoruz. Trabzon milletvekilimiz benim koluma girip içeri girdik. Bizim VIP'den geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa kapatırsın ışıkları kimseyi içeri almazsın. Ama siz kapıyı açık bırakıyorsunuz. Kapıdan içeri insanlar giriyor. Benim annem, babam çantalarını XR cihazından geçiriyorlar. Ben içeri giriyorum. Sayın vali bize tuzak kurmuştur. Güzel ortamı gölgelemeye çalışmıştır. Ben orada Seyit Torun'a rica ediyorum orada. Psikolojim ortada. Her şekliyle yaklaşımım ortada. Benim gerçek yüzüm ortada. Buradan pirim çıkartmak, başka ifadeler çıkartmak basitlik çabasıdır. Gerektiği ortamda gereken cevabı vereceğim ama ıskalanan başka şeyler var. Onlara özellikle değinmek istiyorum. Ben Sayın Bakan'a bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Yaşadığımız bu 2-3 günlük boşluktan sonra, yarından itibaren İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, İstanbul gerçeklerini topluma anlatmaya devam edeceğim. Bu tarz konuşmalara ve ifadelere cevap vermeyeceğimi ifade etmek istiyorum. Bizim alanımız 16 milyon insan.

'UĞUR DÜNDAR İLE GÖRÜŞMEDİM'

Bir gazetecinin Uğur Dündar'ın moderatörlük yapmayacağına yönelik açıklamasını hatırlatması üzerine İmamoğlu, "Uğur Dündar ile görüşmem olmadı. Sayın Dündar'ın isminin gündeme düştüğünü öğrendim. Sayın Dündar'ın bu işi en iyi yapabilecek gazeteci olduğunu ifade ettim. Dündar'ın neyi ima ettiğini ben anlamadım. Dündar'ın çekilmesiyle başka bir tespit noktasında görüşmeler devam ediyor. Muhtemelen bu iş yarın neticelenir" dedi.

'DEVLET GÖREVİNİ YAPMIYOR'

İmamoğlu'na CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şahsın elini öpen bir şahsın kendisine yönelik tehdit içeren sosyal medya paylaşımı da soruldu. İmamoğlu konuyla ilgili, "Atanmış Bakan'a "Esas konuları ıskalamayın" demiştim. Onun iftiraları görevini basitleştiriyor. Benim anlatmak istediğim tam da bu. O zaman birileri çıkıyor, böyle pervasızca oradan, buradan tehditler savururlar. Devlet görevini yapmıyor. Görevini layıkıyla yapan kişiler de vardır. Polisimiz yanımızda. Siyasi çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.