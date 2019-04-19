İmamoğlu ile Erdoğan, Nuh Çimento patronunun cenazesinde buluştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı İmamoğlu seçim sonrası ilk kez İstanbul Ticaret Odası'nın eski başkanlarından Nuh Çimento patronu Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazında aynı karede yer aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanlarından ve Nuh Çimento'nun yönetim kurulu başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı.

Altunizade'deki İlahiyat Fakültesi Camisi'nde Şahinoğlu'nun cenaze namazına katılan Erdoğan ile İmamoğlu cami çıkışında bir süre sohbet etti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracına binene kadar bekledi. Erdoğan, İmamoğlu ile tokalaştıktan sonra makam aracına bindi.

İmamoğlu cami çıkışında basın mensuplarının karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre bir basın mensubunun Erdoğan'la karşılaşmasıyla ilgili sorusu üzerine İmamoğlu “Karşılaşmamız gerekiyor çünkü bu millete hizmet eden iki makama sahibiz. Kendisi Cumhurbaşkanımız ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bunlar gayet doğal. Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi gerek. Ben bunu temsil etmeye çalışacağım. Daha önce de söyledim. Fırsat bulursam merhabalaşırım, kucaklaşırım. Fırsat bulursam bu ülke adına bu şehir adına sohbet ederim. Benim için onurdur. Bugün de kandillini kutladım” diye cevap verdi.

“Hayırlı olsun dedi mi size” diye sorulması üzerine de İmamoğlu, sadece kutladığını söyledi.

'KEŞKE DEMİR HİÇ ISINMASAYDI'

Erdoğan'ın konuşmalarını Twitter'da retweetlediğinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Keşke demir hiç ısınmasaydı. Tabi ki soğusun. Barış olsun. Huzur olsun. Bu ülkede barışı ve huzuru destekleyen her açıklama bizim için bir kazanım” ifadelerini kullandı.

Belediyenin veri tabanının araştırılmasını da soran gazetecilere İmamoğlu, kamu adına görev yaptıklarını hatırlatarak, “Kamunun verilerini korumak zorundayız. Şu anda görevli olan arkadaşlarım, İBB’de görevli olan arkadaşlarımız, İBB’nin daha önce sözleşmesini yapıp bu alanda anlaşma yaptığı firmanın bir görevlisi. Gayet mevzuata uygun bir şekilde ve saklanacağı alan, kanuna uygun bir şekilde ve aynı şekilde de bir zapt altına alınarak, tespitler yapılarak, 31 Aralık 2018 tarihli, 31 Mart 2019, yani seçim günü tarihli ve dün, 17 Nisan 2019 tarihli kayıtlar arşivlendi, imza altına alındı. Yetkili kişiler tarafından, geleceğe en sağlıklı bir şekilde taşınması adına gerektiğinde oradaki süreçlerin tekrar irdelenmesi, incelenmesi adına. Çünkü, özellikle 31 Mart’la 18 Nisan arasında, ne yazık ki duyum değil, daha ötesi tespitlerimiz var. Sağlıklı bir şekilde kıyaslamak, verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur. Öyle kozmik odayla falan işimiz olmaz. Devletin hafızası, onu koruyoruz 16 milyon insan adına” şeklinde cevap verdi.

'BAZI TESPİTLERİMİZ VAR'

Verilerin analizlerini paylaşacaklarını da ifade eden İmamoğlu, “Kamuya şeffaf ve açık olma sözünü verdim. Kamuyu ilgilendiren, kamuya zarar veren ya da eksik işlem yapıldığında hem kamuya duyuracağız hem de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Onun için görevdeyiz, bunu yapmak zorundayız. Umuyorum devletimize, milletimize zarar veren iş ve eylemlerde bulunulmamıştır. Ne yazık ki bazı tespitlerimiz var. Netleştiğinde paylaşacağız" diye konuştu.