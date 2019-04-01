İmamoğlu: İBB, o afişleri kaldırdı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Suç duyurusunda bulunacağım' dediği pankart ve afişler kaldırıldı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Suç duyurusunda bulunacağım" dediği pankart ve afişler kaldırıldı.

İstanbul'da seçim sonuçları henüz açıklanmamışken kentin birçok yerine AKP'nin seçimi kazandığı yönünde "Gönül belediyeciliği kazandı. Teşekkürler İstanbul" yazılı pankartlar asılmıştı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, İmamoğlu saat 10.00 civarında yaptığı son açıklamada o afiş ve pankartların kaldırıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından asılan pankartların görüntülerini Twitter hesabından paylaşan İmamoğlu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

İmamoğlu, "Manipülasyon şimdi de İBB eliyle sürüyor. Gece yarısı pankart operasyonu sadece algı çalışmasıdır. Bu yanlışı şiddetle kınıyor, Binali Yıldırım Bey’e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum" ifadesini kullanmıştı.

Sabah erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında konuşan İmamoğlu, "Ne yazık ki İstanbul'un sokaklarına caddelerine 'Teşekkürler İstanbul', 'Gönül Belediyeciliği Kazandı' gibi afişler asılmış durumda. Şu anda yetkisiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, siyasi manipülasyona dahil olmuştur. Büyükşehirdeki amirler, emekçileri kötü niyetlerine alet etmektedir. Ben bu talimatı veren kim veya kimler ise, onlar hakkında suç duyurusu bulunacağım. Yapılanları kınıyorum" demişti.