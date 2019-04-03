İmamoğlu: Hızlıca normalleşmeliyiz, Erdoğan sürece katkı koymalı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. 'Süreç toparlanıyor, görüyorum' diyen İmamoğlu, hızlıca normalleşilmesi çağrısında bulunarak Bahçeli ve Erdoğan'dan 'sürece katkı sunmaları'nı istedi. İmamoğlu, İstanbul'daki yeniden sayım işlemlerinin sonuca etki etmeyeceğini söyledi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu basın açıklamasında konuşuyor.

"Hızlıca normalleşmemiz lazım" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İlla insanların birbirini oy için ikna etmeleri gerekmiyor. İlla aynı kararı vermesi gerekmiyor.

Demokrasi o kadar önemli, değerli ki. Mutluluğun önemli kaynağı. Biz bunu talep ediyoruz.

Bu kentin gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım.

Bir şehrin barışla, uzlaşıyla inanılmaz mutlu bir kente dönüşmesini sağlamak mümkün.

'AK PARTİLİ YA DA DİĞER PARTİLİ SEÇMENLERİN BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'

Buradan duyuruyorum, rakibime oy vermiş, Ak Partili ya da diğer partili seçmenlerin başımın üstünde yeri var. Benim için bir farkı yok.

Asla ve asla kimin oy verdiğine bakmaksızın doya doya hizmet edeceğim.

Bazı sözler söyleniyor üzülüyorum. Sosyal medyada bazı konularla ilgili yorum yapılıyor, gerçekten üzülüyorum.

Oy hırsızı diye bir şey yazılıyor. Ben bir hırsızlık bilirim, gönül hırsızlığı. Gönüllerinizi çalmaya geliyorum, gönüllerinizi kazanmaya geliyorum.

Bana oy vermiş Ak Partililer de olduğunu biliyorum. Asla ve asla kendilerini kenara itilmiş görmeyecekler.

'İBB ÇALIŞANLARI YÜREKLERİNİ FERAH TUTSUN'

İBB çalışanlarına birkaç şey söylemek istiyorum. Bir kurum için ‘çalışan memnuniyeti’ en önemli şeylerden biridir. Hiçbir çalışanın kendini bana adamasını istemeyeceğim. Zira siyasiler oyla gelir, oyla gider. İBB çalışanları kurumun kalıcı unsurlarıdır. Yüreklerini ferah tutsunlar. Görecekler ki adamcılıktan, partizanlıktan çok yorulmuşlar. Sosyal haklarına en üst seviyede bizim dönemimizde kavuşacaklar. İBB çalışanlarına vaadimizdir, en düşük ücret 2 bin 200 lira olacak.

Kimseyi zoraki mitinge yollamayacağım.

Kadın çalışanlara 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde izin vereceğim.

YILDIRIM'IN 'BU ÜLKENİN SİNİRİNİ BOZMAYIN' SÖZLERİNE YANIT

Keşke bütün gece boyunca bu ülkenin sinirini bozan AA'ya tek bir cümle söyleseydin Binali Yıldırım.

Sinirleri biz bozmayız merak etmeyin ama mücadelemizi veririz.

Yanlış yapmayın. Kabine üyeleriyle, bakanlarla siz niye toplantı yaparsınız? Biz eşit koşullardayız.

Geçmişte bakanlık, başbakanlık yapmış olabilirsiniz ama bitti.

Benim istirhamım, yetkilerinizi kullanırken dikkatli olunuz. Bu ülkenin sinirlerini bozmak benim işim değil.

Genel başkan yardımcısı, bu ülkenin en şaibeli seçimi diye bu seçimi tanımlayabiliyor. Ne acı.

Biz desek, 'muhalefet dedi' derler. Muhalefetin de hakkıdır. Ama bir iktidarın üyesi, bir genel başkan yardımcısı, güvenlik tedbirlerini alan bir partinin genel başkan yardımcısının bunu söylemesi kadar tirajikomik bir şey olamaz. Niçin bununla ilgili bir cümle kurmadınız sayın Yıldırım?

Bu kişi, seçime birkaç gün kala, en güvenli seçimi yaşayacağız diyen kişi.

Yani biz süreci ahlaklı, nitelikli ve gerçekten insanların bilgi alma özgürlüğünün iyi işlemesi noktasında hep duyarlı yönettik. Ama siz bunu yaptınız. Bununla da kalmadınız, İBB'nin tüm mecralarının tamamına afiş astınız. Bugün diyorsunuz ki "25 belediye kazandık, kutlayamaz mıyız?"

O belediye başkan arkadaşlarımla artık ben çalışacağım, onlara haksızlık yaptınız. Keşke sizin değil de onların fotoğrafını assaydınız.

ANITKABİR ZİYARETİ

Atam'ın manevi huzurunda deftere yazmış olduğum yazım sıkıntı yarattı. Yaratmasın. Çünkü benim dayanağım YSK'nın sayfasında gösterdiği sayılar üzerinden ve kendi tutanaklarımız üzerinden elde ettiğimi düşündüğüm haklarımın beyanıdır. Hukuka ve anayasaya inanıyoruz.

Bizim 20 bini aşan oy farkını küçümserken 3 bin oyla kendinizi açıklıyorsunuz.

Sayın Devlet Bahçeli'nin "bir oyla bile kazansanız kazanmışsınızdır" sözünü size hatırlatayım Sayın Yıldırım.

'SOYUT İTİRAZLAR DOĞRU DEĞİL'

Süreç uzuyor. Haktan hukuktan yanayız. YSK'nin uygulama maddelerinden yanayız. YSK'nin sürecin uzamaması için yoğun çalıştığını da biliyoruz. Ama lütfen süreci toparlayınız artık. Süreç bellidir, ortadadır.

Biz demiyoruz ki "bizi de 2014'te itirazlar sürerken Ankara'daki adayın başkanlığının kesinleştiği gibi pat diye açıklayın" demiyoruz. İtirazlar sürüyorken açıkladınız. Bunu da demiyoruz. Somut olan her itiraz hakkına saygı duyarız. Bizim de var. Biz asla itirazlara karşı gelmedik. Soyut itirazlar doğru değildir.

Dolayısıyla somut itirazlar, maddi hatalar düzeltilsin ama biz bu şehrin 16 milyon insanının iradesine saygı duyarız. Bizim için iradenin dışındaki hiçbir kararın da önemi olmadığını söylemek istiyorum.

ERDOĞAN SÜRECE KATKIDA BULUNMALI

Sayın Cumuhurbaşkanı Erdoğan'dan sürece katkıda bulunmasını istirham ediyorum.

YENİDEN SAYIM

Günün sonunda neticeye tesir edecek bir değere sahip değil. Türkiye'deki seçim sisteminin 2019 yılında bu şekilde tartışılması büyük bir hata. Hükümet yetkilileriyle YSK'nin önderliğinde tavsiyeler toparlansın, bitirelim artık bu süreci."