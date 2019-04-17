İmamoğlu, görev devir teslimi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yeni Başkanı Ekrem İmamopğlu mazbatasını almak için Fatih'te bulunan İBB binasına geldi.
17 günlük tartışmanın ardından mazbatasını alan ve resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görev devir teslimi için İstanbul Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geldi.
Belediye binasında devir teslim için hazırlıklar başladı. Bina çevresine güvenlik önlemleri artırılırken, içeride ise devri teslim hazırlık yapldı. İBB binasının bulunduğu Fatih'te Saraçhane Meydanı'na çok sayıda yurttaş toplandı. İmamoğlu, belediye binasına girerken burada toplanan kalabalık İzmir marşını söyledi.
İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB binasından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- Birkaç cümle paylaşağım, ardından Sayın Mevlüt Uysal'ın makamında devire teslim töreni yapacağız. Basın mensubu almayacağız. Biz fotoğraf servis edeceğiz.Biz devir-teslimi yaptıktan sonra dışarıda otobüsün üzerinde halkımıza sesleneceğim. Bu haftasonu ya cumartesi ya pazar günü bir miting düzenleyip, vatandaşlarımıza süreci aktaracağız.
- Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu;'ndan teslim aldık. Ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiçkimsenin birbirinden farkı olmaksızın. Toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden asla vaz geçmedik. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle oluşturduğu birlik ve beraberlkik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, 16 milyon İnsanın da hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedik,i bundan da vazgeçmedik.
- Herkesin taleplerini biliyoruz ve hızlı bir şekilde hizmet etmeye başlayacapız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları bugün halka açmıştır.
- Buan itibariyle devam eden süreçler var bunun farkındayız. Şehrimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliği i.in net ifadeler ilgili, kurumlardan bekliyoruz.