İmamoğlu, görev devir teslimi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yeni Başkanı Ekrem İmamopğlu mazbatasını almak için Fatih'te bulunan İBB binasına geldi.

17 günlük tartışmanın ardından mazbatasını alan ve resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görev devir teslimi için İstanbul Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geldi.

Belediye binasında devir teslim için hazırlıklar başladı. Bina çevresine güvenlik önlemleri artırılırken, içeride ise devri teslim hazırlık yapldı. İBB binasının bulunduğu Fatih'te Saraçhane Meydanı'na çok sayıda yurttaş toplandı. İmamoğlu, belediye binasına girerken burada toplanan kalabalık İzmir marşını söyledi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB binasından yaptığı açıklamada şunları söyledi: