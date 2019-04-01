İmamoğlu: Girilmeyen sandıklar var, 27 bin farkla öndeyim

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 'Girişi yapılmayan sadece 7 sandık var. 27 bin 919 oy farkla öndeyim' dedi.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu 9. kez kameralar karşısına geçti. İmamoğlu "Ben 4 milyon 167 bin 752 oy aldım. Rakibim 4 milyon 139 bin 833 oy aldı. Girişi yapılmayan 7 sandık kaldı. 27 bin 919 oy farkla öndeyim" dedi.

İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle: