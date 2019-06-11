İmamoğlu: Derenin suyu hep aynı yere akıyor

Ekrem İmamoğlu, İBB’de yapılan ihaleler için ‘Derenin suyu hep aynı yere akıyor. Biz diyoruz ki hakkıyla hukukuyla herkes alsın. Bizim partiyle işimiz yok’ dedi.

23 Haziran’da yinelenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimlerinde CHP adayı olarak yeniden seçime giren Ekrem İmamoğlu, bugün Beylikdüzü ve Esenyurt’ta yurttaşlarla buluştu.

BİNALI YILDIRIM’LA ORTAK PROGRAM

AKP’nin adayı Binali Yıldırım ile birlikte katılacağı canlı yayınla ilgili olarak İmamoğlu “31 Mart öncesi ısrarla bu yayını yapalım demiştim. Rakibimiz ısrarla buna olumlu bakmamıştı” dedi. Yaptığı çağrının karşılık bulmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen İmamoğlu “İstanbul'u ve seçimle ilgili yaşanan süreci sorgulayacağımız güzel bir sohbet olur” dedi.

‘WEB SİTESİNİN BAKIMI PARALARIYLA 2 TV SATIN ALINIR’

Gazetecilerin İSPARK’tan sonra Kültür A.Ş.’nin bazı ihalelerinde özellikle birim fiyatlarının tartışıldığını anımsatması üzerine İmamoğlu, “Biz, zaten sürecin şeffaf yönetilmediğini biliyoruz. Adil olmadığını biliyoruz” dedi.

İmamoğlu “Türkiye’de rekabet piyasasına, gerçekten en dip fiyatlarla insanlara iş yaptırabilecek durumdasınız kamu kurumları olarak. Burada en önemli husus, adrese teslim işler yapılıyor. Bir bakıyorsunuz aynı kişiler, aynı kurumlar, zinciri, halkaları eklediğinde aynı grubun firmaları ihale sürecinin büyük bir kısmını elinde tutan kişiler çıkıyor. Bu kayırmacılık. Burada elbette ki şüpheli birçok husus doğar. Biz bunların hepsini takip ediyoruz” dedi.

‘BAHSETTİĞİMİZ ŞEY BİR DÖNEMİ YARGILAMAK DEĞİL’

“Web sitesine yapılan bakım paralarıyla herhalde 1-2 tane TV satın alınabilir” diyen İmamoğlu, “Bahsettiğimiz şey, bir dönemi, bir siyasi anlayışı yargılamak değil. Tümüyle arınmaktan, temizlenmekten, yenilenmekten ve adil olmaktan bahsediyoruz” diye ekledi.

Esenyurt’ta düzenlediği mitingde, İBB bütçesinde tasarruf yapacağını kaydeden İmamoğlu, “Yapılan ihalelerdeki harcamalar, derenin suyu hep aynı yere akıyor. Biz diyoruz ki; hakkıyla hukukuyla herkes alsın. Bizim partiyle işimiz yok. Biz partizanlığı bitirmeye geliyoruz. Aranızda her partiden insan var. Ben bunu biliyorum” diye konuştu.

'BEN 'TASARRUF' DİYORUM, ONLAR 'YUNAN' DİYOR'

İmamoğlu “Biz bunları söylerken onlar, ‘Pontus’ diyor. Ben israf tasarruf diyorum, onlar ‘Yunan’ diyor. Ben ekonomi, huzur diyorum onlar ‘terörist’ diyor. Ben paylaşalım, birleşelim diyorum, onlar açıklama ‘Konstantinopolis’ diyor. Allah bu bir avuç insana akıl versin. 23 Haziran'da Allah'ım bunlara akıl verecek” dedi.

‘SİZDEN DUA İSTİYORUM’

Esenyurtlulara "Ben sizden dua istiyorum” diye seslenen İmamoğlu “Duanın değeri çok büyük. İçinizden gelen o güzel duaları benimle paylaşmanız çok önemli. Çok beğendiğim bir sözü paylaşmak istiyorum. Hz. Ebu Hanefi demiş ki: İnsanın tek bir gücü vardır. Muktedir olana duadır. Ey ümmetine muktedirlik taslayanlar sizin muktedirliğiniz benim duamın yanında zerredir. Konuşun. Ama hakaret yok. Kimseye kötü laf yok. Güzel sözlerle konuşun” diye devam etti.