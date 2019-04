İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'ndan tebrik bekliyorum, ben kapıları her zaman açık tutacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tebrik telefonu beklediğini söyleyerek, 'Ben kapıları her zaman açık tutacağım. Her zaman görüşmeyi zorlayan taraf olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın' dedi.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu dün geceden bu yana CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde tam 13 basın açıklaması yaptı.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"İstanbul, Türkiye'nin en büyük kenti. Bu kenti yönetecek kişi olarak elbette YSK'nın kesin açıklamasıyla Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir tebrik bekliyorum. Ama takdir kendilerinin. Umarım güzel bir süreci yaşar, yaşatırız. Kendileri de ifade ettiler. Haziran 2023'e kadar yönetme yetkisini milletimizden alan cumhurbaşkanlığı görevi var. Biz de İstanbul Büyükşehir'i yöneteceğiz. İki sorumluluk sahibi kişinin konuşması, sorunları çözmesi uygar bir süreçtir. Bunu Türkiye yaşamazsa çok büyük sıkıntılar görür ama inanın bu diyalog ortamı kurulduğu andan itibaren ben kapıları her zaman açık tutacağım. Her zaman görüşmeyi zorlayan taraf olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Sadece Cumhurbaşkanı için söylemiyorum bunu, hangi makam, kurum olursa olsun kapılarımı her zaman açık tutacağım. Bu makamlardaki kişiler için kişisel ihtiraslarıyla hareket etmemekten, topluma fayda sağlayan işler üretmekten bahsediyoruz. Bundan kaçınmak kamuya ihanettir. İnsanlar sizin çözüm bulmanızı istiyorsa asla bu sorumluluktan uzak durmamalısınız."