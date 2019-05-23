İmamoğlu: CNN Türk’te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum

Mazbatası YSK kararı ile elinden alınan Ekrem İmamoğlu CNN Türk koridorlarından edindiği bilgilere göre söz konusu canlı yayını çeken kameramanların görevine son verildiğini söyledi. İmamoğlu, ''Sayın Yıldırım canlı yayın programı için beni ima ederek tek başıma verebileceğim bir karar demiş. Buradan söylüyorum ben hazırım. 'Bu ülkede iki insan konuşabiliyor'un ispatı için ben hazırım. İki medeni insan gelip konuşuyor olacak. Ben bile sizi alkışlayacağım'' dedi.

YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesiyle mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu YSK'nın açıkladığı gerekçeli kararı değerlendirdi. İmamoğlu, "250 sayfalık raporun ilk 12 sayfası sadece AKP'nin itiraz dilekçesinin özeti, devam eden 84 sayfa YSK'nın yazışmaları, daha sonra ilçe seçim kuruluna yazılan yazılar, daha sonraki sayfalar yine tespitler. Bu şekilde sayfalar dolduruluyor. Geriye sadece 12 sayfa kalıyor. 7 üye, 17 gün boyunca sadece 12 sayfalık bir rapor düzenlemiş aslında. Ve içi bomboş. İçinde hiçbir şey yok." dedi. İmamoğlu ayrıca CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programa katılmasının ardından 4 kameramanın işine son verildiği iddia ederek şöyle konuştu: "CNN Türk'te katıldığım son programı çeken dört kameramanın benim verilerimi yakın çekim aldıkları için işlerine son verildiğini duydum. İnşallah doğru değildir. Kameramanın ne suçu var?"

Mazbatası YSK kararı ile elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar’ın sunduğu, Sözcü TV ekranlarında yayınlanan Halk Arenası programının sorularını yanıtladı.

“Gerekçeli karar beklerken gerekçesiz karar geldi. Hiçbir gerekçe yok” diyen. İmamoğlu karara ilişkin, “Beklentilerimizi büyütmüş değildik. Toplumun hiçbir kesiminde şaşkınlık yaratmadı” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi’nin Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda konuşan İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Gerekçeli karar beklerken gerekçesiz karar geldi. Hiçbir gerekçe yok. Uzun sayfalar dolusu kararın hatırlattığı şey şu, edebiyat dersine hazırlanmadığım zaman kompozisyondan sınava tabi isek, bir konuyu yazar dururduk 3 sayfa, 4 sayfa. Konuya hazırsanız 1 paragraf yazardık, o eli öpülesi öğretmenlerimiz 10 verirdi. Beklentilerimizi büyütmüş değildik. Toplumun hiçbir kesiminde şaşkınlık yaratmadı.

250 sayfalık raporun ilk 12 sayfası sadece AKP'nin itiraz dilekçesinin özeti, devam eden 84 sayfa YSK'nın yazışmaları, -az önce dedim ya tembel öğrencinin edebiyat dersinde yazdığı sayfa- daha sonra ilçe seçim kuruluna yazılan yazılar, daha sonraki sayfalar yine tespitler. Bu şekilde sayfalar dolduruluyor. Geriye sadece 12 sayfa kalıyor. 7 üye, 17 gün boyunca sadece 12 sayfalık bir rapor düzenlemiş aslında. Ve içi bomboş. İçinde hiçbir şey yok. Yani 7 üyenin ne bulduğuna bakmayın, hukuk adına hiçbir şey göremeyeceksiniz. Demiş ki 108 sandıkça sayım döküm cetvellerinde eksikler var. 18 sandıkça sayım döküm cetvelleri boş, çok büyük mesele. YSK, sayım döküm cetvelleriyle ilgilenmez, YSK'nın tarihinde böyle bir şey yok, bununla ilgilenmez.

İmamoğlu, ''Sayın Yıldırım canlı yayın programı için beni ima ederek tek başıma verebileceğim bir karar demiş. Buradan söylüyorum ben hazırım. 'Bu ülkede iki insan konuşabiliyor'un ispatı için ben hazırım. İki medeni insan gelip konuşuyor olacak. Ben bile sizi alkışlayacağım'' dedi.