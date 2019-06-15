İmamoğlu: CHP'nin has evladıyım

Sultangazi'de yurttaşlara seslenen 31 Mart seçiminin kazananı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'büyükşehirden partizanlığı söküp atacağız' diye konuştu.

31 Mart seçimlerinin galibi olduğu halde mazbatası bir ay sonra YSK'nın iptal kararıyla elinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de toplanan yurttaşlara hitap etti.

Sultangazi'de 70 bin civarında mülteci bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, bu konudaki görüşünü "Mülteci vatandaşlarımızın çocuklarını, kadınları korumak, onları maruz kaldığı tehditlerden korumak bizlerin vazifesidir. Ancak ulusal politikaların geliştirilmesinde, Türkiye’nin mülteciler konusunda yalnız bırakılmaması konusunda hazır olacağız. 16 milyonluk kendin belediye başkanı olarak bu konuda en fazla konuşan isim olacağım Ama günün sonunda mülteci vatandaşların elbet barış içinde ama kendi ülkelerine dönmeleri şarttır" sözleriyle ifade etti.

"Bütün hücrelerimle herkese eşit bakıyorum" diyen İmamoğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi: Ben CHP’nin has evladıyım. Ancak İYİ Parti bizim ittifakımız teşekkür ediyorum kendilerine. Ancak ben herkesin oyunu istiyorum. Siyasi bölünmelerin bu ülkeye faydası yok. Bir olmanın faydasını herkese yaymalıyız. Büyükşehirden partizanlığı söküp atacağız.