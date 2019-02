İmamoğlu: Anket yaptırıyoruz ama açıklamayacağız, yüzümüzden belli olacak

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim anketlerine ilişkin 'Benim anketim yüzümde saklı' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Kariyer Merkezine (BEYKAM) gelerek çalışanları ve iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşları ziyaret etti.

Anket çalışmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan İmamoğlu, "Biz de anket yapıyoruz. Ama biz oran açıklamayacağız, yüzümüzden belli olacak. Şu an yüzümü gören anketin nasıl bir anket olduğunu anlar. Çok rakamlarla işimiz yok. Vatandaşlarla buluşacağız, anlaşacağız. Güler yüzümüzü gördükleri her an anlasınlar ki anketler çok iyi gidiyor. Bu arada diğerlerinin de yüzüne baksınlar ve ikisini kıyaslasınlar. Benim anketim yüzümde saklı” şeklinde cevap verdi.

Bir basın mensubunun, Binali Yıldırım'ın "Belediyelerin yetkisi yok, bazıları istihdam sözü veriyor" açıklamasını hatırlatması üzerine istihdama ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu şöyle konuştu: