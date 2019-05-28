İmamoğlu Al Arabiya'ya konuştu: Seçim adil yapılır da kaybedersek itirazımız olmayacak

CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu Dubai merkezli Al Arabiya'ya konuştu. İmamoğlu 'Eğer yenilenen seçimleri kaybederse ve seçimin adil geçtiğine ikna olursa sonuçlara itiraz etme yoluna girmeyeceğini' söyledi.

Binali Yıldırım'ın 31 Mart seçim sonuçlarının iptali ile ilgili açıklamaları farklı kanallarla kamuoyuna yayılmaktayken, İmamoğlu 23 Haziran oylaması ile ilgili değerlendirmelerini Al Arabiya haber kanalı aracılığıyla paylaştı.

CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai merkezli haber kanalı Al Arabiya'ya konuştu:

31 Mart seçimlerinin iptaline dair neden boykot yoluna gitmedikleri sorusunu "Bu seçimleri boykot edersek Erdoğan ile partisi sevinçten ellerini ovuşturur ama ne bizim ne de demokratik süreç için coşku verici olur. Sonuna dek bu seçim mücadelesinin içinde kalmalıyız" şeklinde yanıtlayan İmamoğlu şunları kaydetti:

"Bazı rakiplerim beni destekledi: AK Parti ile MHP liderliğindeki Cumhur İttifakı. Bu ittifaktan bazı partilerin bilmeden beni desteklediğini düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın da desteğini alacağımı düşünüyorum. Ocak ayında hangi noktadan başladığım ve nerede bitireceğim çok şey vaat ediyor."

AKP KAYBEDERSE İTİRAZ ETMEZ

YSK'nin baskı altında olduğunu ve seçim iptali kararının hükümetin isteği olduğunu düşünmek durumunda olduklarını söyleyen İmamoğlu, "Eğer yenilenen seçimleri kaybederse ve seçimin adil geçtiğine ikna olursa sonuçlara itiraz etme yoluna girmeyeceğini' iddia etti.

(Düzeltme notu: Haberimizin bir önceki versiyonunda yapılan çeviri hatasından kaynaklanan yanlış nedeniyle okurlarımızdan özür dileriz. - soL)