İmamoğlu, Akşener ve Yavaş mitingde bir araya geldi

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu İYİP lideri Meral Akşener’le Çatalca’da ortak miting düzenledi. Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu bugün Çatalca’da İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’le ortak miting düzenledi. Mitingde İmamoğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Çatalca Meydanı’nda yapılan mitingde konuşan İmamoğlu kent dışında bulunan seçmene İstanbul’a dönüp oy kullanma çağrısı yaparken anketlere tereddütlü baktıklarını söyledi.

‘YILDIRIM ARACINI DEĞİŞTİRSİN’

“Makam aracı saltanatı kuranların önüne geçeceğiz. İsrafı yok ederek bu süreci koruyacağız” diyen İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın hâlâ başbakanlıktan aracını kullandığını söyledi. İmamoğlu “6 yıldır kendi aracıyla her yere giden bir kardeşinizim. Yıldırım Sayıştay raporlarımı inceleyeceğine İBB’nin sayıştay raporlarını okusun. Ben canlı yayına kendi aracımla giderken, kendi başbakanlıktan kalan arabasıyla gidiyor. Arabasını değiştirsin” diye konuştu.

İmamoğlu’nun ardından konuşan Meral Akşener ise “31 Martta hepimizin oyu murdar edildi. 23 Haziran’da sandıklar açıldıktan sonra Ekrem kardeşimin mazbatasını bu defa çamura yatamayacak şekilde vereceğiz” dedi.

Erdoğan’ın İmamoğlu için Ordu Valisi'nden özür dilemezse İBB Başkanı olamayacağına yönelik sözlerini hatırlatan Akşener “Millet iradesini yok saymak senin haddine mi! ‘Ananı da al git’ dediğin çiftçiden özür diledin mi?” diye konuştu.

İMAMOĞLU: SEÇİMDEN SONRA ‘KIZGIN DEMİRİ SOĞUTALIM’ DEDİLER

İmamoğlu daha sonra Silivri’de düzenlediği mitingde konuştu. Erdoğan'ın son günlerdeki sözlerinin seçime günler kala yapılan tehditler ancak bunların önemsiz olduğunu savunan İmamoğlu “Daha önce yaptılar mı? Evet, yaptılar. Ne oldu seçimden sonra? 'Kızgın demiri soğutalım' dediler. Seçime kadar bunu yapacaklar” dedi.