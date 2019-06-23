İmamoğlu 19.30’da açıklama yapacak

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, saat 19.30'da açıklama yapacak.
Pazar, 23 Haziran 2019 18:56

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, saat 19.30'da açıklama yapacak.