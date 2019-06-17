İlhan Cihaner’den Binali Yıldırım’ın ‘burs’ iddiasına yanıtı

Binali Yıldırım dün Ekrem İmamoğlu ile katıldığı ortak yayında belediyelerin burs vermesini CHP’nin engellediğini öne sürdü. CHP'li İlhan Cihaner 'Belediyelerin burs vermesine CHP’nin engel olduğu büyük bir yalan. Savunmamız gereken parasız bilimsel eğitimdir' diyerek Yıldırım'ın atıfta bulunduğu AYM kararını paylaştı.

Binali Yıldırım’ın Ekrem İmamoğlu ile dün katıldığı canlı yayında CHP’nin belediyelerin burs vermesine engel olduğuna yönelik iddiasına CHP’li İlhan Cihaner’den yanıt geldi.

CHP PM Üyesi ve eski başsavcı İlhan Cihaner, Yıldırım’ın iddiasına Twitter üzerinden yanıt verdi.

Cihaner “Belediyelerin #Burs vermesine CHP’nin engel olduğu büyük bir yalan! Çıkarılan yasa üniversiteler ve diğer kurumların #Burs vermesine engel olduğu İçin AYM’ye gidildi. İptal kararı Belediyelerin #Burs vermesine de engel değildir. Savunmamız gereken parasız bilimsel eğitimdir” dedi.

1- Belediyelerin #Burs vermesine CHP’nin engel olduğu büyük bir yalan! Çıkarılan yasa üniversiteler ve diğer kurumların #Burs vermesine engel olduğu İçin AYM’ye gidildi. İptal kararı Belediyelerin #Burs vermesine de engel değildir.

Savunmamız gereken parasız bilimsel eğitimdir. — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) 17 Haziran 2019

Cihaner “Kaldı ki madem böyle düşünüyorlar yasayı değiştirebilirlerdi. İhale yasasını ve anayasayı onlarca kez değiştirenlerin buna gücü yeterdi herhalde. İktidarın, adayları @BY dahil, yalan üzerine propaganda yapması zavallıca!” mesajını paylaştı. Cihaner Anayasa Mahkemesi’nin sözkonusu kararını da mesajına ekledi.

2- Kaldı ki madem böyle düşünüyorlar yasayı değiştirebilirlerdi. İhale yasasını ve anayasayı onlarca kez değiştirenlerin buna gücü yeterdi herhalde. İktidarın, adayları @BY dahil, yalan üzerine propaganda yapması zavallıca!

Meraklısına AYM kararının linki:https://t.co/iICnRlAxcY pic.twitter.com/5xTcWZWVq7 — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) 17 Haziran 2019

Binali Yıldırım ortak yayında “Ekrem Bey ‘gençlere burs’ dedi. Ama belediyeler burs veremiyor. Aslında veriyordu ama CHP konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl 75 bin öğrenciye burs verecek onu merak ediyorum; veremez” demişti.