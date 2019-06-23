İlçe ilçe İstanbul seçim sonuçları

İstanbul’un 39 ilçesinden sadece 11’inde AKP adayı Binali Yıldırım galip gelirken, aralarında Beykoz, Fatih, Üsküdar, Eyüp’ün de bulunduğu 28 ilçede Ekrem İmamoğlu öne geçti.

Tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri AKP’nin 31 Mart’ta kazandığı birçok ilçede CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun öne geçmesi ile sonuçlandı.

İlçelerin sadece 11’inde AKP birinci parti olurken, 28 ilçede İmamoğlu kazandı.

AKP’nin önde olduğu ilçeler şöyle: Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye.

31 Mart seçimlerinde AKP’nin kazandığı Üsküdar, Sancaktepe, Silivri, Bayrampaşa, Fatih ve Beyoğlu’nda İmamoğlu’nun kazanması dikkat çekti.

İşte ilçe ilçe seçim sonuçları:

ADALAR

Ekrem İmamoğlu % 70.96

Binali Yıldırım % 28.63

ARNAVUTKÖY

Ekrem İmamoğlu % 38.71

Binali Yıldırım % 60.22

ATAŞEHİR

Ekrem İmamoğlu % 59.88

Binali Yıldırım % 39.36

AVCILAR

Ekrem İmamoğlu % 62.01

Binali Yıldırım % 37.37

BAĞCILAR

Ekrem İmamoğlu % 42.45

Binali Yıldırım % 56.53

BAHÇELİEVLER

Ekrem İmamoğlu % 51.83

Binali Yıldırım % 47.26

BAKIRKÖY

Ekrem İmamoğlu % 79.25

Binali Yıldırım % 20.16

BAŞAKŞEHİR

Ekrem İmamoğlu % 47.55

Binali Yıldırım % 51.26

BAYRAMPAŞA

Ekrem İmamoğlu % 50.67

Binali Yıldırım % 48.52

BEŞİKTAŞ

Ekrem İmamoğlu % 83.71

Binali Yıldırım % 15.75

BEYKOZ

Ekrem İmamoğlu % 49.76

Binali Yıldırım % 49.25

BEYLİKDÜZÜ

Ekrem İmamoğlu % 61.70

Binali Yıldırım % 37.62

BEYOĞLU

Ekrem İmamoğlu % 51.42

Binali Yıldırım % 47.67

BÜYÜKÇEKMECE

Ekrem İmamoğlu % 58.74

Binali Yıldırım % 40.76

ÇATALCA

Ekrem İmamoğlu % 59.45

Binali Yıldırım % 39.91

ÇEKMEKÖY

Ekrem İmamoğlu % 50.66

Binali Yıldırım % 48.60

ESENLER

Ekrem İmamoğlu % 37.97

Binali Yıldırım % 61.08

ESENYURT

Ekrem İmamoğlu % 57.20

Binali Yıldırım % 42.07

EYÜPSULTAN

Ekrem İmamoğlu % 53.91

Binali Yıldırım % 45.22

FATİH

Ekrem İmamoğlu % 49.18

Binali Yıldırım % 49.06

GAZİOSMANPAŞA

Ekrem İmamoğlu % 46.26

Binali Yıldırım % 52.88

GÜNGÖREN

Ekrem İmamoğlu % 48.85

Binali Yıldırım % 50.23

KADIKÖY

Ekrem İmamoğlu % 81.71

Binali Yıldırım % 17.60

KAĞITHANE

Ekrem İmamoğlu % 48.56

Binali Yıldırım % 50.54

KARTAL

Ekrem İmamoğlu % 58.49

Binali Yıldırım % 40.66

KÜÇÜKÇEKMECE

Ekrem İmamoğlu % 59.42

Binali Yıldırım % 39.74

MALTEPE

Ekrem İmamoğlu % 63.11

Binali Yıldırım % 36.18

PENDİK

Ekrem İmamoğlu % 46.07

Binali Yıldırım % 52.89

SANCAKTEPE

Ekrem İmamoğlu % 51.59

Binali Yıldırım % 47.58

SARIYER

Ekrem İmamoğlu % 60.81

Binali Yıldırım % 38.35

SİLİVRİ

Ekrem İmamoğlu % 61.86

Binali Yıldırım % 37.50

SULTANBEYLİ

Ekrem İmamoğlu % 32.89

Binali Yıldırım % 65.83

SULTANGAZİ

Ekrem İmamoğlu % 41.37

Binali Yıldırım % 57.63

ŞİLE

Ekrem İmamoğlu % 49.72

Binali Yıldırım % 49.35

ŞİŞLİ

Ekrem İmamoğlu % 73.32

Binali Yıldırım % 25.95

TUZLA

Ekrem İmamoğlu % 53.17

Binali Yıldırım % 45.96

ÜMRANİYE

Ekrem İmamoğlu % 47.51

Binali Yıldırım % 51.60

ÜSKÜDAR

Ekrem İmamoğlu % 54.17

Binali Yıldırım % 44.84

ZEYTİNBURNU

Ekrem İmamoğlu % 52.09

Binali Yıldırım % 47.13