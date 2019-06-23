İlçe ilçe İstanbul seçim sonuçları

Tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri AKP’nin 31 Mart’ta kazandığı birçok ilçede CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun öne geçmesi ile sonuçlandı.
İlçelerin sadece 11’inde AKP birinci parti olurken, 28 ilçede İmamoğlu kazandı.
AKP’nin önde olduğu ilçeler şöyle: Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye.
31 Mart seçimlerinde AKP’nin kazandığı Üsküdar, Sancaktepe, Silivri, Bayrampaşa, Fatih ve Beyoğlu’nda İmamoğlu’nun kazanması dikkat çekti.
İşte ilçe ilçe seçim sonuçları:
ADALAR
Ekrem İmamoğlu % 70.96
Binali Yıldırım % 28.63
ARNAVUTKÖY
Ekrem İmamoğlu % 38.71
Binali Yıldırım % 60.22
ATAŞEHİR
Ekrem İmamoğlu % 59.88
Binali Yıldırım % 39.36
AVCILAR
Ekrem İmamoğlu % 62.01
Binali Yıldırım % 37.37
BAĞCILAR
Ekrem İmamoğlu % 42.45
Binali Yıldırım % 56.53
BAHÇELİEVLER
Ekrem İmamoğlu % 51.83
Binali Yıldırım % 47.26
BAKIRKÖY
Ekrem İmamoğlu % 79.25
Binali Yıldırım % 20.16
BAŞAKŞEHİR
Ekrem İmamoğlu % 47.55
Binali Yıldırım % 51.26
BAYRAMPAŞA
Ekrem İmamoğlu % 50.67
Binali Yıldırım % 48.52
BEŞİKTAŞ
Ekrem İmamoğlu % 83.71
Binali Yıldırım % 15.75
BEYKOZ
Ekrem İmamoğlu % 49.76
Binali Yıldırım % 49.25
BEYLİKDÜZÜ
Ekrem İmamoğlu % 61.70
Binali Yıldırım % 37.62
BEYOĞLU
Ekrem İmamoğlu % 51.42
Binali Yıldırım % 47.67
BÜYÜKÇEKMECE
Ekrem İmamoğlu % 58.74
Binali Yıldırım % 40.76
ÇATALCA
Ekrem İmamoğlu % 59.45
Binali Yıldırım % 39.91
ÇEKMEKÖY
Ekrem İmamoğlu % 50.66
Binali Yıldırım % 48.60
ESENLER
Ekrem İmamoğlu % 37.97
Binali Yıldırım % 61.08
ESENYURT
Ekrem İmamoğlu % 57.20
Binali Yıldırım % 42.07
EYÜPSULTAN
Ekrem İmamoğlu % 53.91
Binali Yıldırım % 45.22
FATİH
Ekrem İmamoğlu % 49.18
Binali Yıldırım % 49.06
GAZİOSMANPAŞA
Ekrem İmamoğlu % 46.26
Binali Yıldırım % 52.88
GÜNGÖREN
Ekrem İmamoğlu % 48.85
Binali Yıldırım % 50.23
KADIKÖY
Ekrem İmamoğlu % 81.71
Binali Yıldırım % 17.60
KAĞITHANE
Ekrem İmamoğlu % 48.56
Binali Yıldırım % 50.54
KARTAL
Ekrem İmamoğlu % 58.49
Binali Yıldırım % 40.66
KÜÇÜKÇEKMECE
Ekrem İmamoğlu % 59.42
Binali Yıldırım % 39.74
MALTEPE
Ekrem İmamoğlu % 63.11
Binali Yıldırım % 36.18
PENDİK
Ekrem İmamoğlu % 46.07
Binali Yıldırım % 52.89
SANCAKTEPE
Ekrem İmamoğlu % 51.59
Binali Yıldırım % 47.58
SARIYER
Ekrem İmamoğlu % 60.81
Binali Yıldırım % 38.35
SİLİVRİ
Ekrem İmamoğlu % 61.86
Binali Yıldırım % 37.50
SULTANBEYLİ
Ekrem İmamoğlu % 32.89
Binali Yıldırım % 65.83
SULTANGAZİ
Ekrem İmamoğlu % 41.37
Binali Yıldırım % 57.63
ŞİLE
Ekrem İmamoğlu % 49.72
Binali Yıldırım % 49.35
ŞİŞLİ
Ekrem İmamoğlu % 73.32
Binali Yıldırım % 25.95
TUZLA
Ekrem İmamoğlu % 53.17
Binali Yıldırım % 45.96
ÜMRANİYE
Ekrem İmamoğlu % 47.51
Binali Yıldırım % 51.60
ÜSKÜDAR
Ekrem İmamoğlu % 54.17
Binali Yıldırım % 44.84
ZEYTİNBURNU
Ekrem İmamoğlu % 52.09
Binali Yıldırım % 47.13