İl Seçim Müdürü AKP mitingine katıldı, İbrahim Kalın'la fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Rize'de düzenlediği seçim mitingine İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın da katıldı. Alın’ın, mitingde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve partililerle çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Rize’de düzenlediği mitinge Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın'ın da katılması tartışma yarattı. Rize İl Seçim Müdürü ve aynı zamanda Rize İl Seçim Kurulu üyesi olan Alın'ın miting alanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre sosyal medyada, vatandaşlar, bir seçim müdürünün bir siyasi parti mitingine katılmasının etik olmadığını belirterek duruma tepki gösterdiler.