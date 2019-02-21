İhracı istenen MHP'li Dörtyol belediye başkanı Yaşar Toksoy istifa etti

MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. Kararın ardından açıklama yapan Toksoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi. Toksoy'un ihraç sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yaşar Toksoy, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengütürk TV'ye çıkarak seçim çalışmalarını anlatmıştı. MHP Genel Merkezi tarafından açıklanan listelerde Toksoy'un aday olmadığı öğrenildi.

Toksoy'un yerine 2009 seçimlerine kadar Dörtyol Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fadıl Keskin aday olarak gösterildi.

İSTİFA ETTİ

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, bu kararın ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Toksoy, belediye binasında yaptığı açıklama ile istifasını duyurdu.