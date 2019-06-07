İGDAŞ'ın personelini ev ev gezip Binali Yıldırım'a oy istedi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İGDAŞ personelinin yardıma muhtaç ailelerin evlerini ziyaret ederek AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a oy istediğini iddia etti. İGDAŞ, ise yaptığı açıklamada ziyaretlerin 'periyodik empati' çerçevesinde yapıldığını savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir şirketi olan İGDAŞ’ın, AKP tarafından yeniden İBB Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım’ın seçim kampanyası için kullanıldığını öne sürdü. İGDAŞ’tan gelen açıklamada, ziyaret doğrulandı. İddialara konu olan ziyaretlerin 'periyodik empati ziyaretleri' olduğu savunuldu.

Tanal'ın iddiasına göre kurum personeli, bayram öncesi ve bayram sırasında yardıma muhtaç ailelerin evlerini ziyaret ederek Yıldırım’a oy istemeleri için görevlendirildi. Personel, bu ziyaretlerde AKP'nin hazırladığı gıda malzemelerini ve seçim promosyon ürünlerini dağıttı.

Tanal, bazı İGDAŞ personelinin bu ziyaretleri yapmak istemediğini, ancak işten atılma korkusuyla seslerini çıkarmadıklarını ve amirlerine katıldıklarını iddia etti.

İGDAŞ: OY İSTEME SÖZ KONUSU DEĞİL, HEDİYELER ÇİKOLATADAN İBARET

İddiaların gündem yaratması üzerine yazılı bir açıklama yapan İGDAŞ ise, söz konusu ziyaretlerin İBB bünyesindeki ’empati ziyaretleri’ olduğunu ve periyodik olarak yapıldığını savundu. İGDAŞ ayrıca verilen hediyelerin ‘geleneksel olarak bayramlaşma vesilesiyle götürülen bir kutu çikolatadan ibaret’ olduğunu da öne sürdü.

​Açıklamada ziyaretlerin herhangi bir siyasi amaç taşımadığı öne sürüldü ve “Oy istemek asla söz konusu değildir” denildi.

İGDAŞ, sadece yönetici personelin gönüllülük esasına göre ziyaretlere katılım gösterdiğini belirtti.