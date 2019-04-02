İBB'den yalanlama: 'Belge kaçırılıyor' iddiası iftiradır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen İmamoğlu'nun, 'Büyükşehir Belediyesi'nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor' açıklamasına İBB'den yalanlama geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan Ekrem İmamoğlu, bugün öğlen saatlerinde, "Büyükşehir Belediyesi’nden şu iki günde bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim? Ben gidip tedbir almak istiyorum, İstanbullunun bir kuruşunun bile hesabını soracağım" açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklmada bu iddia yalanlanarak, bunun bir algı operasyonu olduğu belirtildi.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde: