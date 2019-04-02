İBB'den yalanlama: 'Belge kaçırılıyor' iddiası iftiradır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen İmamoğlu'nun, 'Büyükşehir Belediyesi'nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor' açıklamasına İBB'den yalanlama geldi.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan Ekrem İmamoğlu, bugün öğlen saatlerinde, "Büyükşehir Belediyesi’nden şu iki günde bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim? Ben gidip tedbir almak istiyorum, İstanbullunun bir kuruşunun bile hesabını soracağım" açıklamasında bulunmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklmada bu iddia yalanlanarak, bunun bir algı operasyonu olduğu belirtildi.
İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:
- 31 Mart 2019'da Türkiye büyük bir demokrasi şöleni yaşamıştır. İstanbul'da YSK'nın belirlediği sürecin devam ettiği bilinmektedir. Fakat bu zaman zarfında, CHP adayının son açıklamalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni siyasete malzeme ettiği görülmektedir. 'Büyükşehir Belediyesi'nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor' şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır.
- Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB'nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, 'doysa kaçırılıyor' şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur. Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir. YSK'nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir.