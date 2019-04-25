İBB veri kopyalama işlemini durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin dijital verilerinin kopyalanmasına ilişkin talimatı yürürlükten kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), veri kopyalamayı durdurduğunu açıkladı.

İBB, mahkeme kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi için veri kopyalamayı durdurdu. İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her ne kadar hukuki gerekçeleri yerinde bulmasak da mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi ve teftiş kurulu başkanlığımızın, yeniden değerlendirilmesi konusundaki görüşlerine iştirak edilmesine karar verilmiştir.

"Bu yüzden söz konusu talimat, gerekçeleri ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

"Bahse konu hususların yeniden değerlendirilmesinin akabinde gerek görülmesi halinde idari mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen içeriğe ilişkin çerçeve ve teftiş kurulu başkanlığımız tarafından belirlenen içeriğe ilişkin çerçeve dikkate alınarak, yeni bir işlem tesisi düşünülebilecektir."