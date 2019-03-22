Hüseyin Aygün’den Maçoğlu’na ziyaret: Komünist Başkan seçimi kazanmıştır

TKP'nin Dersim Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret eden CHP eski milletvekili Avukat Hüseyin Aygün, 'Türkiye’de ve Dersim’de sonuçlar ne olursa olsun, Komünist Başkan bu seçimin kazananıdır ve desteklerimi sunuyorum' dedi.

Türkiye Komünist Partisi’nin Dersim Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun seçim çalışmaları devam ederken CHP eski milletvekillerinden Hüseyin Aygün, Dersim il merkezindeki seçim bürosunda Fatih Mehmet Maçoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

Maçoğlu'nun seçim bürosunu ziyaret eden Hüseyin Aygün şöyle konuştu: "Ovacık Modeli son 40 yıllık zaman diliminde sürgünler, katliamlar, göç ve itirafçılık üçgeninde yaşamış bir halka ortak üretimi, danışmayı ve katılımcı bir belediyeciliği gösterdi. Bununla beraber Türkiye’nin her yerine ve yurtdışı da dahil olmak üzere herkese ucuz, kaliteli ve güvenli gıda sağladığı için çok önemli ve örnek bir model oldu."

Türkiye’de bozulmuş gıda güvenliğine karşı tarladan sofraya ulaşması için yaratılan bu uygulama için teşekkür eden Aygün, "Yaratılan halkçı modelin Dersim'in tamamına uygulanması için yola çıkıldı. Türkiye’de ve Dersim’de sonuçlar ne olursa olsun, Komünist Başkan bu seçimin kazananıdır ve desteklerimi sunuyorum" dedi.

Aygün’ün ziyaretinden mutluluk duyduğunu ve teşekkürlerini ileterek söze başlayan Fatih Mehmet Maçoğlu da, şunları söyledi: "Hüseyin Abi uzun yıllardır desteği ile bize güç katmaktadır. Sosyalistler olarak, ideolojimiz doğrultusunda uygulamalarımızla gösterdiğimiz gibi kimseyi ayırmadan, herkesin katılımı ve katkısı ile Ovacık’ı yönettik. Şimdi Dersim’de de kimseyi ayırmadan, birlikte yönetip birlikte karar alan bir belediye yaratacağız. Doğası ve ekolojisi ile örnek olan ilimizde, ekolojiye önem veren, doğayla barışık ve üretimi esas alan bir anlayışla hareket ediyoruz."

DERSİMLİ GENÇLERİ GÖZALTINA ALDIRAN KAYYUMA İSTİFA ÇAĞRISI

Hüseyin Aygün, AKP tarafından belediyeye kayyum olarak atanan Vali Tuncay Sonel ile tokalaşmak istemeyen gençlerin dün akşam saatlerinde darp edilerek gözaltına alınmasına ilişkin de geçmiş olsun dileklerini iletti. Aygün, açıklamasını bu keyfi uygulama nedeniyle Vali'nin derhal istifa etmesi gerektiğini söyleyerek sonlandırdı.

