Hopa’da CHP-sol ittifak kazandı

Geçen dönem AKP'li belediyenin olduğu Artvin'in Hopa ilçesinde CHP ve sol ittifakının adayı Taner Ekmekçi seçimin galibi oldu.

Artvin’in Hopa ilçesinde tüm sandıkların açılmasıyla CHP ve sol ittifakın adayı Taner Ekmekçi seçimin galibi oldu.

Geçen dönem AKP’li belediyenin olduğu ilçede sandıkların açılmasıyla birlikte halk sokağa çıktı.

Birgün'ün haberine göre Hopa meydanında toplanan kitle şarkılarla, alkışlarla kutlama yapmaya başladı.

Artvin'de de açıllan sandık sonucuna göre 5870 oy olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Belediye Başkan Adayı Demirhan Elçin seçimi önde bitirdi. AKP'nin Artvin'de aldığı oysa 4900 oldu.