HDP'nin belediye başkan adayı tutuklandı

HDP Ağrı Belediye Eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan 'terör örgütüne üye olma' iddiasıyla tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iki gün önce il genelinde operasyon düzenlendi.

PKK'ye yönelik yapıldığı söylenen operasyon kapsamında HDP Ağrı Belediye Eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da aralarında olduğu 60 kişi gözaltına alındı. Emniyette 60 şüpheliden işlemleri tamamlanan 41'i Ağrı Adliyesine sevk edilirken, savcılık sorgularının ardından dört kişi salıverildi. 37 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemece, HDP Ağrı Belediye Eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da aralarında olduğu 17 kişi "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığında sorguları devam eden 19 kişinin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.