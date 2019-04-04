HDP'li Sakık: Bu saatten sonra kazansam bile o makama oturmam

103 sandıkta maddi hata tespit ettiklerini ifade eden HDP’nin Muş Belediye Eş başkan adayı Sırrı Sakık, "Bu saatten sonra belediyeyi bana verseler de bu şaibenin altında gidip belediyeyi yönetmem. Yeniden halkın iradesine başvurulmasını istiyorum" dedi.

HDP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığını belirterek Muş'ta, İl Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. 103 sandıkta maddi hata tespit ettiklerini ifade eden HDP'nin Muş Belediye Eş başkan adayı Sırrı Sakık, "Burada abluka altındayız. Seçim Kurulu'nda 4 gündür neler yaşanıyor bilemiyoruz. Seçim torbalarının başında uzun namlulu silahlarla özel timler var. Hukuk açıkça çiğneniyor, anayasal suç işleniyor. Muş'ta seçimlere hile karıştırılmıştır. Ağrı'da aldığım bir seçimi kentin selameti için seçime götürmüştüm. Bu saatten sonra belediyeyi bana verseler de bu şaibenin altında gidip belediyeyi yönetmem. Yeniden halkın iradesine başvurulmasını istiyorum" dedi.

T24'ten Veysi Polat'ın haberine göre, Muş'taki yerel seçimlerde kesin olmayan resmi sonuçlara göre, AKP adayı Feyat Asya 15 bin 919 (%34.76), HDP adayı Sırrı Sakık 15 bin 581 (%33.59) oy aldı.

Ağrı Belediye Başkanlığı yaparken yerine kayyum atanan HDP'li Sakık, Muş'taki seçimlere hile karıştırıldığını söyledi. Sakık'ın açıklamaları şöyle:

"Somut olarak 103 sandıkta maddi hata tespit ettik. 2 bin 500 oy geçersiz sayıldı. Örneğin bir sandıkta 63 oy bir partiye yazılmış, bize 1 oy yazılmış. 1081 nolu sandıkta 119 oy Vatan Partisi'ne yazılmış, bize 10 oy yazılmış. Burada bu parti yok, adayı yok. Varsayalım Vatan Partisi'nin burada adayı da olsa bir sandıktan o adaya 119 oy çıkma ihtimali trilyonda birdir. Belediye meclis üyeliğinde 16 bin oy almışız. Belediye başkanlığı için 15 bin 513 oy. Arada bu farklarda var.

'SANDIKLAR AÇILMADAN KUTLAMA YAPTILAR'

Bir abluka altında seçime gittik. Daha seçim günü sandıklar açılmadan saat 5'te davul zurnalarla kutlama yaptılar. İtirazlarımız devam ederken ve mazbata henüz verilmemişken ilin valisi bir algı operasyonuyla gidip AKP adayını ziyaret ediyor. Ardından 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yasağı kararı alınıyor. Seçim günü Seçim Kurulu'nun önü bir kışla gibi olmuştu zaten. Sandık başlarına uzun namlulu özel timler yerleştirildi. Burada farklı bir hukuk uygulandı.

'ANAYASAL SUÇ İŞLENDİ'

Bizim aldığımız oy diğer partilere, özellikle AKP'ye aktarılarak seçim sonuçları değiştirildi. Şu an Muş'ta halkın vicdanında biz belediyeyi aldık. Geldiğimiz günden beri kamunun bütün yöneticileri anayasal bir suç işlediler. Biz AKP ile yarışmadık. Hakkımız olan hiçbir şeyi burada yaşayamadık. Ama sandıklara müdahale edildi. İtirazlarımız İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. İl Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Şu an sandıklarda ne oluyor ne bitiyor bilemiyoruz.