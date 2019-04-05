HDP'den YSK'ye çifte standart uyarısı

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan yazılı bir açıklamada yaparak iktidarın seçim sonuçlarını şaibeli hale getirecek müdahalelere yöneldiğini belirtti. Açıklamada, YSK'ye de çifte standartlı kararları konusunda uyarıda bulunuldu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, seçimin ardından devam eden itiraz sürecine dair yazılı açıklama yaptı. HDP'nin Muş'taki itiraz başvurusunun reddedildiği hatırlatılan açıklamada YSK'nin çifte standarda son vermemesi durumunda hiçbir meşruiyeti kalmayacağı vurgulandı.

"Uyarıyoruz" başlıklı açıklamada, "Türkiye çok kritik bir eşikte bulunuyor. Seçim sonuçlarını hukuki ve ahlaki olmayan müdahalelerle değiştirmek, sandık iradesini gasp etmek için iktidar elindeki her türlü imkanı değerlendiriyor" denildi. Açıklamada "İtiraz başvurusunda bulunmak demokratik bir hak iken, bu başvuru imkanı sadece iktidar lehine kullanılan bir hak olarak değerlendiriliyor. AKP-MHP ittifakının bu tutumunun demokratik meşruiyeti yoktur" ifadesine yer verildi.

İl ve ilçe seçim kurullarının da tamamen hukuksuz ve haksız bir davranış olduğu belirtilen açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) da bu hukuksuzluğa seyirci kaldığı ya da bilerek müdahale etmediği kaydedilerek "Tam bir kanunsuzluk hüküm sürmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'YSK'Yİ UYARIYORUZ'

"Yüksek Seçim Kurulu’nu uyarıyoruz. Çifte standart uygulamasına derhal son verilmesi yönünde bir tutum almazsanız, hukuken de etik olarak da hiçbir meşruiyetiniz kalmayacaktır.

Bariz deliller ve tutanaklar ile yaptığımız itiraz başvuruları Muş başta olmak üzere birçok il ve ilçede ret edilmiştir. Bunu kabul edilemez buluyoruz. İstanbul’da AKP-MHP ittifakının yeniden sayım doğrultusunda baskı yoluyla aldırdığı kararlar vardır. Tam tersi bir uygulama ise bizim başvurularımızda izlenmektedir. İktidar baskısı yoluyla itirazlarımız ret ettirilmektedir."



KARS İÇİN YSK’YE BAŞVURU

Açıklama şöyle devam etti:

"Son olarak Kars ilinde seçimin iptali için ittifakın yaptığı başvuruyu esastan görüşmek üzere karar alan Kars İl Seçim Kurulu’na ve dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu’na soruyoruz: Er ve erbaşlara oyları biz mi kullandırdık. Aylar öncesinde buna itiraz eden biz değil miydik? Yüksek Seçim Kurulu bizim itirazlarımızı ret etmedi mi? Hangi baskı ve yönlendirmeyle itirazı esastan görüşme kararı alıyorsunuz?

Kars İl Seçim Kurulu’nun bu hukuksuz kararının kaldırılması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruyoruz. Bu kararın derhal kaldırılmasını talep ediyoruz.

Seçim sonuçlarını şaibeli hale getirecek müdahalelere yönelmiş olan iktidar kaybetmenin öfkesi ile davranmaktadır. Eğer Yüksek Seçim Kurulu da bu öfkenin bir parçası olarak ve diyet ödeme anlayışı ile davranacaksa, bu ülkede artık hiçbir seçimin demokratik meşruiyeti kalmamış olacaktır."