HDP'den KHK'lı başkanlar için YSK'ya itiraz

HDP, KHK'lı seçilmişlere mazbata verilmemesi yönündeki YSK kararının iptali için YSK'ye başvurdu.

HDP, seçimi kazanan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarından bazılarına KHK'lı oldukları gerekçesiyle mazbata verilmemesi yönündeki YSK kararının iptali için YSK'ya resmen başvurdu. Başvuruda YSK'nın Anayasal sorumluğunun seçimlerin güvenli ve eşit koşullarda gerçekleşmesi olduğu hatırlatılarak YSK'nin bu görevi yerine getirmediği vurgulandı.

YSK'nin KHK ile ihraç edilen, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olarak seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararlarının hukuki bir tarafı olmadığının belirtildiği dilekçede; KHK'nin sadece kişinin yapmış olduğu kamu görevinden ihraç edilme neticesini doğurduğuna, ilgili kişinin seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırmadığına dikkat çekildi.