HDP Muş’taki sonuçlara itiraz etti

HDP Muş’ta 2 bin 500 geçerli oylarının iptal edildiğini belirterek oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş’ta oyların yeniden sayılması için itiraz edildi. HDP'li eşbaşkan adayı Sırrı Sakık İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini vermeden önce yaptığı açıklamada “Yaşanan bu durum atanan kayyumlardan farklı değildir. Halkın iradesi gasp edildi. Bu tutumdan vazgeçilsin. Hakkımızı kimseye vermeyiz. Sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) açıkladığı verilerin gerçek olmadığını belirten Sakık 103 sandıkta hatalar tespit ettiklerini belirterek “Bu hataların düzeltilmesi için İl Seçim Kurulu’na itiraz edeceğiz. Toplamda 2 bin 500 oy geçersiz sayılmış. Geçersiz sayılan oyların çoğu bizlerin oyudur. Arkadaşlarımızın tespitiyle bizlerin oylarının bir kısmı bağımsızlara ve başka partilere kaydırıldığını tespit edilmiş. Bizler tüm bunlara itiraz ederek, tekrar sayım yapılmasını isteyeceğiz” diye konuştu.

'AKP'NİN TALEPLERİ OLUNCA YSK YERİNE GETİRİYOR'

Muş’ta sıkıyönetim anlayışıyla seçime gidildiğini ifade eden Sakık, “Sonuçlar açıklanmadan her yere polis ve asker yerleştirildi. Dün seçim kurulunu güvenlik güçlerinin nasıl ablukaya aldıklarını gördük. Buradan açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Dünkü uygulamada yeni bir kayyumun Muş’a atandığına tanıklık ediyoruz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Yasal olarak tüm haklarımızı kullanacağız. İl Seçim Kurulu’ndan dileğimiz bu talebi yerine getirmesidir. Başka yerde AKP’nin talepleri olunca YSK yerine getiriyor” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Ağrı’da yaşadıklarını hatırlatan Sakık, “Ağrı’da halkımızın dik duruşuyla aldığımızı tüm kamuoyu aldığımızı biliyor. Aynı durumda olan Muş’ta da hakkımız olan, gasp edilen ve resmen kayyum atanan süreci biz kabul etmiyoruz. Yani bütün bu hukuksuzlukları ve haksızları reddediyoruz. Halkın iradesini bir an önce halka teslim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mücadelemizi bu yönde sürdüreceğiz. Tüm halkımızın iradesine sahip çıkmasını istiyoruz” diye konuştu. Açıklama bittikten sonra heyet İl Seçim Kurulu’na geçerek itirazda bulundu.

AA, Muş'ta 538 oy farkı ile AKP'nin adayının kazandığını duyurmuştu.