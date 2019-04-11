HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

Muş'un Rüstemgedik beldesinde CHP'li adaya mazbatanın verilmemesine karşı çıkan HDP, mazbatayı alan Salih İlhan'ı ihraç talebiyle disipline sevk etti.

HDP, Muş Bulanık’a bağlı Rüstemgedik Beldesi’nde girdiği seçimleri kazanan CHP'li adaya "adli sicil" kaydı nedeniyle mazbata verilmemesine ilkesel olarak karşı çıkılmasına rağmen mazbatayı alan adayı Salih İlhan'ı ihraç istemiyle disipline sevk etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik Beldesi’nde 514 oy alarak seçimleri kazanan CHP’li aday Fikret Hamarat'a, adli sicil kaydı bulunması dolayısıyla mazbatası verilmedi. İlçe Seçim Kurulu, mazbatayı aldığı 491 oyla sandıktan ikinci çıkan HDP’nin adayı Salih İlhan'a vermek istedi. Ancak HDP, mazbatayı kabul etmediklerini açıklayarak seçimlerin yenilenmesini istedi.

Fakat HDP'nin adayı Salih İlhan, partisinin bu yöndeki tutumuna rağmen mazbatayı aldı. Bunun üzerine HDP Merkez Yürütme Kurulu, İlhan'ı ihraç talebiyle disipline sevk etti.

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: