İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermeyen HDP, kentin 6 ilçesinde kendi adayıyla seçime gidiyor.

Halkların Demokratik Partisi Gazintep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplam 7 büyükşehirde aday göstermeme kararı aldı. Aday gösterilmeyen illere bağlı ilçelerde kendi adaylarını göstereceğini ifade eden HDP, İstanbul’un 6 ilçesinde aday çıkarıyor.

ADAY GÖSTERİLECEK İLÇELER

Buna göre HDP'nin Bağcılar, Kağıthane, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy'de kendi adaylarıyla seçime katılmayı kararlaştırdığı bu ilçeler dışında HDP seçmenini yoğun olduğu bir ilçede daha aday göstereceği belirtiliyor.

BAĞCILAR ADAYI HÜDA KAYA

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre HDP'nin Bağcılar'daki adayı İstanbul Milletvekili Hüda Kaya.