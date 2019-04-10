HDP, CHP'li adaydan alınan mazbatanın kendilerine verilmesine tepki gösterdi: Kabul etmiyoruz

YSK, Muş'un Rüstemgedik beldesinde belediye başkanı seçilen CHP adayına 'adli sicil kaydı' nedeniyle mazbata verilmeyerek ikinci sırada yer alan HDP adayına verilmesine karar verdi. 'Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez' diyerek karara tepki gösteren HDP, mazbatayı ilkesel olarak kabul etmeyeceklerini açıkladı.

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde Muş'un Rüstemgedik beldesinde belediye başkanı seçilen CHP adayı Fikret Hamarat'a "adli sicil kaydı" nedeniyle mazbata verilmemesine tepki gösterdi. YSK, Rüstemgedik'teki seçimde ikinci olan HDP adayına mazbata verilmesine karar verirken HDP, mazbatayı kabul etmediklerini açıkladı.

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kabul Etmiyoruz

Muş Rüstemgedik Beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, 2nci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir.

Aday için kısıtlılık halini YSK’nin başvuru esnasında değerlendirmemesi tam bir hukuksuzluktur. YSK, iktidar yanlısı icraatine bir yenisini eklemiştir."

Kabul Etmiyoruz

Muş Rüstemgedik Beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, 2nci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir pic.twitter.com/OklESVOa3E — HDP (@HDPgenelmerkezi) 10 Nisan 2019

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde Muş'un Rüstemgedik beldesinde CHP'nin adayı Fikret Hamarat yüzde 41,99'la 514 oy aldı. HDP'nin adayı Salih İlhan yüzde 40,11 oy oranıyla 491 oy aldı. AKP'nin adayı Necmettin Karagöz ise yüzde 18,89 oy oranıyla 219 oy alarak üçüncü oldu.