Hangi iller el değiştirdi?

31 Mart yerel seçimlerinde kesinleşen sonuçlara göre AKP en az 14 ilde kaybetti. Birçok ilde belediye başkanlıkları el değiştirdi.

31 Mart yerel seçimlerinde kesinleşen resmi olmayan sonuçlara göre AKP en az 14 ilde kaybetti.

Bu illerin büyük çoğunluğu CHP'ye geçerken, bazıları ise MHP'ye geçti.

DHA'nın son geçtiği habere göre İstanbul'da açılan sandık sayısı yüzde 99,68 olarak belirlenirken CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48,80 ile AKP adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 48,48 oy oranı ile önde. İstanbul'un da AKP'den CHP'ye geçen iller listesine eklenmesi bekleniyor.

İşte kesinleşen sonuçlara göre el değiştiren iller listesi:

1- Antalya: AKP'den CHP'ye

2- Ankara: AKP'den CHP'ye

3- Dersim : BDP'den (HDP) TKP'ye

4- Ardahan: AKP'den CHP'ye

5- Ağrı: BDP'den (HDP) AKP'ye

6- Bitlis: BDP'den (HDP) AKP'ye

7- Artvin: AKP'den CHP'ye

8- Kars: MHP'den HDP'ye

9- Bilecik: AKP'den CHP'ye

10- Sinop: AKP'den CHP'ye

11- Burdur: AKP'den CHP'ye

12- Bolu: AKP'den CHP'ye

13- Kırşehir: AKP'den CHP'ye

14- Amasya: AKP'den MHP'ye

15- Kastamonu: AKP'den MHP'ye

16- Erzincan: AKP'den MHP'ye

17- Karaman: AKP'den MHP'ye

18- Çankırı: AKP'den MHP'ye

19- Bayburt: AKP'den MHP'ye

20- Kırklareli: CHP'den bağımsız adaya

21- Mardin: Bağımsız'dan HDP'ye

22- Adana: MHP'den CHP'ye

23- Mersin: MHP'den CHP'ye

24- Şırnak: BDP'den (HDP) AKP'ye

* AKP tarafından kayyum atanan Batman, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Van HDP tarafından kazanıldı.