'Halk iradesini sandıkta gösterdi, iradenin ilanını gerçekleştirin'

Ankara'da çok sayıda kurum tarafından 31 Mart seçimlerine ilişkin ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, '31 Mart seçimlerinde halk iradesini sandıkta göstermiş, tercihini yapmıştır. İradenin ilanını gerçekleştirin' denildi.

Ankara'da 31 Mart seçimleri ve sonrasında yaşanan tartışmalara ilişkin çok sayıda kurumun katıldığı bir açıklama yapıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Tabip Odası, Ankara Cumhuriyet Okurları, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, ADD Çankaya Şubesi, Ankara Dayanışma Derneği, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Demokratik Ehlibeyt Eğitim ve Kültür Dernekleri, Çiğdemim Derneği, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Halkevleri, Kültür Sanat Emekçileri Derneği, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi, Ozan Der, Pir Sultan Abdal, 2 Temmuz Kültür Eğitim Vakfı, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği, Tüketici Hakları Derneği ve CHP Altındağ İlçe temsilcilerinin katıldığı toplantıda kurumlar adına ortak bir açıklama yapıldı.

Ortak basın açıklamasını okuyan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “31 Mart seçimlerinde halk iradesini sandıkta göstermiş tercihini yapmıştır. İradenin ilanını gerçekleştirin” dedi.

Candan, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel yönetim seçimlerinde yapılan itirazlar karşısında ülkenin batısında ve doğusunda hukuka aykırı şekilde verilen kararlar ile hala sonuçlanmamış sayım ve yeniden sayım yapılması talepleri artık bir itirazdan öte hal almaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde halk iradesini sandıkta göstermiş ve tercihini yapmıştır. Seçim sonuçlarına itiraz koşulları kanunlarla açık ve seçik iken, seçim sonuçlarını darbe ile yan yana getirerek, seçmenin iradesini yok saymaya yönelik her türlü hamle hukuk dışıdır ve meşru değildir. Sürecin ve tartışmanın uzaması demokrasiye inancı zedeleyeceği gibi, iktidarın kurumlarıyla birlikte halkın iradesini baskılayacağı düşüncesini körüklemektedir.

Her seçim sonuçlarına itirazlar olabilir ancak bu itirazlara yönelik, mekândan ve zamandan bağımsız, hukuka uygun işlem tesis edilir. Ancak günlerdir yaşanılan süreç ve itirazlar hukuk sınırlarını aşarak doğrudan seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı haline gelmiştir. Seçmenin iradesini ilan etmekle, demokratik ve adil seçimleri güvenceye almakla görevlendirilmiş Yüksek Seçim Kurulu’nu, ülke demokrasisi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları çerçevesinde ivedilikle seçmenin iradesini ilan etmeye davet ediyoruz. Ülkemizin demokrasi ve hukuk düzeni açısından zor ve meşakkatli bir süreçten geçtiği, dünyanın gözünün üzerimizde olduğu şu günlerde, halkın kararını sorgulama hakkının kimsede olmadığından hareketle; seçmen iradesinin açıklanması, ülkenin batısından doğusuna, hukukun işletilmesi konusunda yetkilileri göreve, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak tüm kurum ve kuruluşları hukuka, demokrasiye sahip çıkmaya ve ses çıkartmaya davet ediyoruz.”

Basın açıklamasının ardından kurum temsilcileri söz aldı.