Görevi devralan İmamoğlu, Saraçhane'de konuşma yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde ikinci kez mazbatasını almasının ardından Saraçhane'deki İBB binasında yapılan törenle görevi devraldı. İmamoğlu Saraçhane'de toplanan kalabalığa sesleniyor.

İstanbul Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na gelerek mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’ye geçerek saat 18.30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlenen devir-teslim törenine katıldı.

İmamoğlu İBB binasındaki törenle görevi vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

Yerlikaya devir teslim töreninde “7 Mayıs’tan bu yana vekaleten devraldığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu’na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu süre içinde birlikte çalıştığımız büyükşehir ailesine ve tüm İstanbullu hemşehrilerime sevgiler saygılar sunuyorum” dedi.

HERKESLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞMAYI DİLEDİ

Vali Yerlikaya'ya teşekkür eden İmamoğlu "İBB'nin mührünü devraldım, daha önce de mazbatamızı almıştık. Böyle kadim bir kente belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyor ve hissediyor" dedi.

"Bu şehrin tarihine, maneviyatına, geçmişten bugüne her şeyine sahip çıkacak, doğrular yapmaya çalışacak yanlışlar yapmaktan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymayı istiyorum. İstanbul’umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahcup etmesin" diyen İmamoğlu, herkesle uyum içinde çalışmayı dilediğini sözlerine ekledi.

SARAÇHANE'DE TOPLANAN KİTLEYE SESLENİYOR

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbulluları törene davet etmişti.

23 Haziran'da yinelenen İBB seçimlerinde yüzde 9'luk farkla yeniden seçilen İmamoğlu görevi devralmasının ardından Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yapıyor.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada "31 Mart gecesi birileri saati durdurmak istedi ama 31 Mart gecesi durdurmak istedikleri saati, 23 Haziran'da millet çalıştırdı! Saatleri durdururarak zamanın akışını önleyemezsiniz. Milletin iradesini hiç kimse yok sayamaz. Milletin emanetini iade etmeye çalışırsanız millet de öyle bir karar alır ki bunun önünde hiç kimse duramaz. Sizler bunu ispat ettiniz" dedi.

İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinin ardından aldığı ilk mazbata, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı seçim yenileme kararının ardından iptal edilmişti.