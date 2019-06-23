Gökçek'ten seçim değerlendirmesi: Bir müsibet...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP'nin 800 bin oy farkla kaybettiği seçim sonuçlarına ilişkin 'Halka rağmen siyaset yapılmaz. Bir müsibet bin nasihattan evladır.' dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP'nin 800 bin oy farkla kaybettiği seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı, tebrik ediyorum" dedi.

​Gökçek, "Melih Gökçek olarak her zaman şunu söylemişimdir... Halka rağmen siyaset yapılmaz... Madem ki millet böyle bir karar vermiştir, halka kulak verip siyasetimizdeki yanlışları görüp yolumuza devam etmeliyiz. Bir müsi̇bet bin nasihattan evladır..." diye yazdı.

Seçim sonuçlarına ilişkin yandaş yazar Cem Küçük "hezimet", AKP'li eski vekil Şamil Tayyar "şimdi hesap zamanı", AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "gitmiyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.