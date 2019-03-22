Gezici: Seçmen sandığa mesafeli, AKP-MHP seçmeni kararsız

Gezici Araştırma Şirketi Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Manisa, Hatay ve Balıkesir'de yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Murat Gezici, Türkiye genelinde seçmenin yüzde 15’inin, HDP’li seçmeninse yüzde 22’sinin sandığa gitmeyeceği, kararsızların dörtte üçünün eski AKP ve MHP seçmeni olduğu değerlendirmesini yaptı.

Gezici Araştırma Şirketi, 16-17 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Manisa, Hatay ve Balıkesir'de yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldığında Ankara'da CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın yüzde 45,2 ile AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki'nin (yüzde 43,3) önünde olduğu görülüyor.

İstanbul’da ise AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın oylarının yüzde 43 olduğu, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nunsa yüzde 42,4 ikinci sırada yer aldığı görülüyor.

Bursa’da yüzde 48,3 ile CHP adayı önde gözükürken, Balıkesir’de yüzde 48,4, Hatay’da yüzde 46 ve Manisa’da yüzde 56,3 ile AKP adayları, Adana’da yüzde 48,5 ile MHP adayı önde görünüyor.

‘SEÇMENİN YÜZDE 15’İ SANDIĞA GİTMEYECEK’

Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, anket sonuçlarına ilişkin "Türkiye'de son 5 yılda 7. seçim yaşanıyor olması seçmeni sandığa mesafeli kılıyor. Türkiye genelinde seçmenin yüzde 15'i sandığa gitmeyecek. Muhalefetin beklediği umut olarak gördüğü HDP Seçmenin yüzde 22'si sandığa gitmeyecek" değerlendirmesini yaptı.

Gezici "Yerel seçimlerde seçmen iktidarının geçmişte neyi nasıl yaptığına değil, gelecekte neyi nasıl daha iyi yapacağına dair umudu görmek istiyor. 3000 km yol, 200 kavşak ve ya da 1000 km kanalizasyonu yapılmasının seçmeni çok etkilemediği görüldü. Seçmen kendisine umudu örgütleyenin yanında yer alıyor" dedi.

'TANZİM KUYRUKLARI HALKIN GÖRSEL HAFIZASINA YERLEŞTİ'

Gezici şunları kaydetti:

“Türkiye’de şehir efsanesi olarak görülen ekonomik kriz, tanzim mağazaları kuyrukları ile halkın görsel hafızasına yerleşmiş oldu. Halkın ocak şubat aylarında stok yaptığı görülüyor. Tanzim olayları seçmeni ürküttü ve korkuttu. Ekonomik krizin derinliği görüldü. Ak Parti’nin en büyük seçim hatası; seçmenin temel besinleri olan soğan patlıcan ve diğerlerinin fiyatını düşürmeye çalışmak oldu.”

‘KARARSIZLARIN DÖRTTE ÜÇÜ MHP VE AKP SEÇMENİ’

Gezici “Kararsız seçmenlerin yüzde 75,6'sı yani her 4 kişiden üçü geçmişte gerek genel seçimlerde gerekse yerel seçimlerde MHP ve AK Parti'ye oy vermiş seçmen. Sandığa giden muhalif seçmen daha kararlılık gösterirken iktidara oy vermiş seçmende ise bir arayış vardır. Kararsız seçmenlerin yüzde 35'i AK Parti dışında hiçbir siyasi partiye 17 yıl içinde oy vermemiş seçmen olduğu görülüyor” dedi.