Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın, Divan Kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada kullandığı ''23 Haziran'da her şey çok güzel olacak'' ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantı saygı duruşuyla başladı ve Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun gündemi okutması ile devam etti. Divan toplantısına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ile divan üyeleri katılım gösterdi.

Öte yandan toplantıda konuşma yapan Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın İstanbul seçimleri ile ilgili sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Kozak, Galatasaray Yönetimi'ne dair değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasının sonunda ''23 Haziran'da şampiyonluğumuz dahil her şey güzel olacak. Türkiye'nin yüzde 70'inin bayram yapacağı bir gün olacak. Ülkemizin kurtuluşu bu genç çocuğun kazanmasındadır'' ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu’na destek veren ve ‘her şey çok güzel olacak’ sloganını söyleyen Kozak, salondan büyük alkış aldı. Kozak'a salondaki bazı üyelerin destek verdiği ve 'her şey çok güzel olacak' sloganını attığı görüldü.

Konuşmanın sonunda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun “Umarım bu son divan toplantımız olmaz” esprisi de salonda gülüşmelere neden oldu.