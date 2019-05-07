Fazıl Say: CHP'ye tavsiyem boykot etmeleridir

Piyanist Fazıl Say, YSK'nin İstanbul kararı ile ilgili yaptığı paylaşımında İstanbul’da seçimi kazananın Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Say, CHP’ye boykot çağrısında bulundu.

Piyanist Fazıl Say, yenilenecek İstanbul seçimleri ile ilgili sosyal medya sayfasından paylaşımda bulundu.

İstanbul’da seçimi kazananın Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen Say, CHP’ye de tavsiyede bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını paylaşan Say, paylaşımın altına şu notu düştü: “Biz İstanbul’da yaşayanların başkanı artık Ekrem İmamoğlu’dur! 20 kere de seçim yenilense, 20’sini de Ekrem İmamoğlu kazanacaktır!”

Say, paylaşımın devamında, “Bu karara; Pes! Yazık bu ülkeye, ne kadar güven sarsıcı 16 milyonluk şehir için. Türkiye’ye üzülüyorum, yazık, ekonomisine, imajına. Huzur, uzlaşı mı aranıyordu? Böyle mi aranıyor? Cumhuriyet Halk Partisine tavsiyem boykot etmeleridir. Atatürk yüreğimizdedir” ifadelerini kullandı.